Jodhpur: आर्मी डिपो से रिटायर्ड कर्मचारी ने घर में किया आत्मदाह, आग लगाने के बाद सीढ़ियों के नीचे छुपा

जोधपुर। बनाड़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने घर में आत्मदाह कर लिया। आग लगाने के बाद वह सीढ़ियों के नीचे छुपकर बैठ गया। पड़ोसियों ने घर से धुआं उठता देखकर परिजनों को सूचना दी। आनन-फानन में सेवानिवृत्त कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
एएसआई बींजाराम ने बताया कि सत्यनारायण खुद को आग लगाने के बाद सीढ़ियों के नीचे बैठ गया था। पत्नी नीचे काम कर रही थी। अचानक घना धुआं निकलने लगा। पड़ोसियों को घर में आग लगने का संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने परिजनों को सूचित किया। जब परिजन ऊपर पहुंचे तो सत्यनारायण सीढ़ियों के नीचे जली हुई हालत में मिला।
पड़ोसियों की मदद से उसे बाहर निकाला गया और तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने बताया कि नांदड़ी क्षेत्र के लक्ष्मण नगर निवासी सत्यनारायण (69) पुत्र चुन्नीलाल सोनी आर्मी डिपो से सेवानिवृत्त था। उसके बेटे हेमंत सोनी ने पिता की मौत के बाद थाने में मामला दर्ज कराया है। शनिवार को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
पुलिस जांच में पता चला कि सत्यनारायण ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगाई और फिर छिपने की कोशिश की। मामले की गहन जांच जारी है। हालांकि, अभी तक आत्मदाह के कारणों का सटीक पता नहीं चल सका है।
