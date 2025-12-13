13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: आर्मी डिपो से रिटायर्ड कर्मचारी ने घर में किया आत्मदाह, आग लगाने के बाद सीढ़ियों के नीचे छुपा

राजस्थान के जोधपुर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड कर्मचारी ने खुद को आग के हवाले कर दिया और सीढ़ियों के नीचे छुपकर बैठ गया। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

image

अंकित साई

Dec 13, 2025

Rajasthan Police

फोटो-पत्रिका

जोधपुर। बनाड़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने घर में आत्मदाह कर लिया। आग लगाने के बाद वह सीढ़ियों के नीचे छुपकर बैठ गया। पड़ोसियों ने घर से धुआं उठता देखकर परिजनों को सूचना दी। आनन-फानन में सेवानिवृत्त कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

एएसआई बींजाराम ने बताया कि सत्यनारायण खुद को आग लगाने के बाद सीढ़ियों के नीचे बैठ गया था। पत्नी नीचे काम कर रही थी। अचानक घना धुआं निकलने लगा। पड़ोसियों को घर में आग लगने का संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने परिजनों को सूचित किया। जब परिजन ऊपर पहुंचे तो सत्यनारायण सीढ़ियों के नीचे जली हुई हालत में मिला।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

पड़ोसियों की मदद से उसे बाहर निकाला गया और तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों को सौंपा गया शव

पुलिस ने बताया कि नांदड़ी क्षेत्र के लक्ष्मण नगर निवासी सत्यनारायण (69) पुत्र चुन्नीलाल सोनी आर्मी डिपो से सेवानिवृत्त था। उसके बेटे हेमंत सोनी ने पिता की मौत के बाद थाने में मामला दर्ज कराया है। शनिवार को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

आत्मदाह के कारणों का नहीं चला पता

पुलिस जांच में पता चला कि सत्यनारायण ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगाई और फिर छिपने की कोशिश की। मामले की गहन जांच जारी है। हालांकि, अभी तक आत्मदाह के कारणों का सटीक पता नहीं चल सका है।

ये भी पढ़ें

Sirohi: भाई की शादी के बीच बहन ने लगाई फांसी, अगले दिन ही सात फेरे लेने वाली थी चंदा, मातम में बदली खुशियां
सिरोही
Suicide in Sirohi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Dec 2025 05:09 pm

Published on:

13 Dec 2025 05:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: आर्मी डिपो से रिटायर्ड कर्मचारी ने घर में किया आत्मदाह, आग लगाने के बाद सीढ़ियों के नीचे छुपा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Road Accident: फलोदी-नागौर राजमार्ग पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो सगे भाइयों की मौत

Phalodi Accident
जोधपुर

Rajasthan Accident: टायर फटा, अनियंत्रित गाड़ी कार से भिड़ी, पहले नाना, अब दोहिते का भी टूटा दम

jodhpur car accident
जोधपुर

Jodhpur Murder: पिता के हत्यारे CISF जवान को पुलिस ने रिमांड पर लिया, पूछताछ में ये वजहें आईं सामने

Jodhpur Murder
जोधपुर

राजस्थान के किसानों के लिए आई अच्छी खबर, मंत्री मदन दिलावर ने किया बड़ा दावा

Madan-Dilawar-1
जोधपुर

जोधपुर: पत्नी चिल्लाती रही… मासूम बच्चों ने लगाई गुहार, नहीं माना CISF जवान

jodhpur Crime
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.