Jodhpur: आर्मी डिपो से रिटायर्ड कर्मचारी ने घर में किया आत्मदाह, आग लगाने के बाद सीढ़ियों के नीचे छुपा

एएसआई बींजाराम ने बताया कि सत्यनारायण खुद को आग लगाने के बाद सीढ़ियों के नीचे बैठ गया था। पत्नी नीचे काम कर रही थी। अचानक घना धुआं निकलने लगा। पड़ोसियों को घर में आग लगने का संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने परिजनों को सूचित किया। जब परिजन ऊपर पहुंचे तो सत्यनारायण सीढ़ियों के नीचे जली हुई हालत में मिला।