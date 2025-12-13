Sirohi: भाई की शादी के बीच बहन ने लगाई फांसी, अगले दिन ही सात फेरे लेने वाली थी चंदा, मातम में बदली खुशियां

मृतका का विवाह शुक्रवार को होना था और शहर के आकराभट्टा से बारात आनी थी। मृतका के भाई का विवाह कार्यक्रम गुरुवार को आकराभट्टा में था। शादी से पहले ही लड़की ने मौत को गले लगा लिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही ढिबडी गांव में 25 वर्षीय मां अपने दो मासूम बेटियों- ढाई साल की बच्ची और 6 दिन की नवजात के साथ कुएं में कूद गई थी।