Sirohi: भाई की शादी के बीच बहन ने लगाई फांसी, अगले दिन ही सात फेरे लेने वाली थी चंदा, मातम में बदली खुशियां

आबूरोड। शहर के गांधीनगर क्षेत्र में हुई एक घटना से हर किसी का दिल पसीज गया। मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्रवासी स्तब्ध रह गए। भाई का विवाह कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच बहन ने घर में फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
उसका स्वयं का विवाह भी शुक्रवार को होना था। खुद की शादी से एक दिन पहले ही उसने मौत को गले लगा लिया। युवती ने घर में ही फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घर में भाई-बहन की शादी की खुशियां पलभर में गम में बदल गईं।
परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बेटी सदा के लिए उनका साथ छोड़ देगी। बेटी को खोकर मां, पिता व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। घटना से हर कोई हैरान था। थानाधिकारी हरचंदराम ने बताया कि गांधीनगर क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय चंदा बंजारा ने घर में ही फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
मृतका का विवाह शुक्रवार को होना था और शहर के आकराभट्टा से बारात आनी थी। मृतका के भाई का विवाह कार्यक्रम गुरुवार को आकराभट्टा में था। शादी से पहले ही लड़की ने मौत को गले लगा लिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही ढिबडी गांव में 25 वर्षीय मां अपने दो मासूम बेटियों- ढाई साल की बच्ची और 6 दिन की नवजात के साथ कुएं में कूद गई थी।
परिजनों के अनुसार जमना देवी पति केवाराम रेबारी पिछले दो माह से पीहर में थी। छह दिन पहले उसने बेटी को जन्म दिया था। परिवार साथ बैठकर खाना खाकर सोए थे, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो जमना और दोनों बेटियां कहीं नजर नहीं आईं।
