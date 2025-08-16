इश्क में नाकामी ने छीनी जिंदगी: भीलवाड़ा में युवक ने फांसी से पहले इंस्टा पर लिखा- अगले जन्म में मिलेंगे ‘जान’

Bhilwara Suicide Case: भीलवाड़ा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक युवक ने प्रेम में असफल होने के बाद गुरुवार रात आत्महत्या कर ली। युवक ने फांसी लगाने से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आखिरी संदेश साझा किया, जिसमें लिखा था, जा रहा हूं जान, हमेशा के लिए, अगले जन्म में फिर मिलेंगे।
जानकारी के अनुसार, प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बिलिया में रहने वाला शिवम कुमार कोरी (पुत्र रामकेश कोरी), मूल रूप से कानपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह एक लड़की से प्रेम करता था, लेकिन संबंधों में असफल होने के बाद उसने गुरुवार शाम करीब 7 बजे यह कदम उठा लिया।
युवक ने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें उसने लड़की का चेहरा छिपाते हुए लिखा था कि वह हमेशा के लिए जा रहा है। इसके बाद उसने अपने ही कमरे में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी।
घटना की सूचना पर प्रताप नगर थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। पुलिस ने पूरी घटना की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई। शुक्रवार को मृतक के परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर युवा प्रेम में असफल होने पर जीवन खत्म करने जैसा कदम क्यों उठा लेते हैं। समाज और परिवार को ऐसे मामलों में संवाद और सहयोग की भूमिका निभानी होगी, ताकि मासूम जिंदगियां यूं न खत्म हों।