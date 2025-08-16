Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

इश्क में नाकामी ने छीनी जिंदगी: भीलवाड़ा में युवक ने फांसी से पहले इंस्टा पर लिखा- अगले जन्म में मिलेंगे 'जान'

Bhilwara Suicide Case: भीलवाड़ा जिले में प्रेम असफलता से आहत युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले इंस्टाग्राम पर लिखा, जा रहा हूं जान, अगले जन्म में मिलेंगे। पुलिस जांच में जुटी हुई है।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Aug 16, 2025

Bhilwara Youth Ends Life
Bhilwara Suicide Case (Patrika Photo)

Bhilwara Suicide Case: भीलवाड़ा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक युवक ने प्रेम में असफल होने के बाद गुरुवार रात आत्महत्या कर ली। युवक ने फांसी लगाने से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आखिरी संदेश साझा किया, जिसमें लिखा था, जा रहा हूं जान, हमेशा के लिए, अगले जन्म में फिर मिलेंगे।


जानकारी के अनुसार, प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बिलिया में रहने वाला शिवम कुमार कोरी (पुत्र रामकेश कोरी), मूल रूप से कानपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह एक लड़की से प्रेम करता था, लेकिन संबंधों में असफल होने के बाद उसने गुरुवार शाम करीब 7 बजे यह कदम उठा लिया।

आत्महत्या से पहले पोस्ट किया वीडियो


युवक ने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें उसने लड़की का चेहरा छिपाते हुए लिखा था कि वह हमेशा के लिए जा रहा है। इसके बाद उसने अपने ही कमरे में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी।


सूचना पर पहुंची पुलिस


घटना की सूचना पर प्रताप नगर थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। पुलिस ने पूरी घटना की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई। शुक्रवार को मृतक के परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।


इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर युवा प्रेम में असफल होने पर जीवन खत्म करने जैसा कदम क्यों उठा लेते हैं। समाज और परिवार को ऐसे मामलों में संवाद और सहयोग की भूमिका निभानी होगी, ताकि मासूम जिंदगियां यूं न खत्म हों।

16 Aug 2025 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / इश्क में नाकामी ने छीनी जिंदगी: भीलवाड़ा में युवक ने फांसी से पहले इंस्टा पर लिखा- अगले जन्म में मिलेंगे 'जान'

