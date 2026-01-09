बिजली दरों के ‘करंट’ से झुलस रहे प्रदेश के उद्योग, मेवाड़ चैम्बर ने खोला मोर्चा

मेवाड़ चैम्बर के महासचिव आरके जैन ने बताया कि चालू वर्ष में टैरिफ और फिक्स्ड चार्ज में की गई बढ़ोतरी से औद्योगिक उपभोक्ताओं पर करीब 1.50 रुपए प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार पड़ा है। उन्होंने याचिका में उल्लेख किया कि गुजरात जैसे औद्योगिक रूप से मजबूत राज्य में बिजली सस्ती है, जबकि हिमाचल प्रदेश ने उद्योगों के लिए फिक्स्ड चार्ज घटाकर शून्य कर दिया है। इसके विपरीत राजस्थान में भारी फिक्स्ड चार्ज उद्योगों के लिए बड़ी बाधा बन गया है।