31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

चांदी 2.70 लाख तथा सोना 1.83 लाख तक पहुंचा

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में शनिवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2570 से 2750, ग्वार 4700 से 5400, मक्का हाइब्रिड 1525 से 1700, मक्का देशी लाल 2850 से 3300, उडद 6000 से 8100, ज्वार 2000 से 2450, मूंगफली 5000 से 6550, चना 4800 से 5500, सरसों 4900 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। भीलवाड़ा [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 31, 2026

Silver reached Rs 2.70 lakh and gold reached Rs 1.83 lakh.

Silver reached Rs 2.70 lakh and gold reached Rs 1.83 lakh.

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में शनिवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2570 से 2750, ग्वार 4700 से 5400, मक्का हाइब्रिड 1525 से 1700, मक्का देशी लाल 2850 से 3300, उडद 6000 से 8100, ज्वार 2000 से 2450, मूंगफली 5000 से 6550, चना 4800 से 5500, सरसों 4900 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

भीलवाड़ा सर्राफा

शनिवार सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में गिरावट देखने को मिली। सोने में 10000 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट आई है। चांदी में 12 हजार रुपए किलोग्राम की गिरावट आई है। इसके साथ ही चांदी के भाव 2 लाख 75 हजार रुपए बोले गए। सोना 1 लाख 63 हजार रुपए के भाव बोले गए हैं। बाजार में हाजिर भाव इस प्रकार है। चांदी प्रति किलो- 2,70,000, टंच -2,75,000, सोना 10 ग्राम -1,63,000 जेवराती- 1,55,700, रवा 1,63,000, कलदार- 3200 रुपए प्रति नग तथा कॉपर 1280 रुपए प्रति किलोग्राम।

भीलवाड़ा किराणा

चीनी 45, मूंग मोगर 115 उड़द मोगर 120 से 125, तूअर दाल 120 से 125, मूंग दाल 95 से 100, उड़द दाल 105 से 110, चना दाल 75 से 80, मसूर दाल 80 से 85, मैदा 40 से 45, सूजी 45 से 50, चावल टुकड़ी बासमती 50 से 55, चावल बासमती 90 से 100, देसी घी 550 से 570 (प्रति लीटर), तेल मूंगफली 170 रुपए (प्रति लीटर), तेल सोयाबीन 140, तेल सरसों 190 से 200, सौंफ 180 से 200, जीरा 280 से 300, मैथी 80 से 90, धनिया साबुत 120 से 140, राई 120 से 140, अजवाइन 200 से 250 चायपत्ती 360 से 400, गोला 340 से 360, काबुली चना 120, काला चना 80, पोहा 55 से 60, गेहूं का आटा 36 से 40 बेसन 85 से 90 हल्दी पिसी 240 से 260, मिर्च 260 से 280, गुड़ 55 से 60 रुपए प्रति किलो के भाव रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 08:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / चांदी 2.70 लाख तथा सोना 1.83 लाख तक पहुंचा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा को मिली 30 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सौगात, अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूसरे शहर

Bhilwara gets 30 specialist doctors
भीलवाड़ा

आधुनिकता के दावों को मुंह चिढ़ाता ‘डायन’ का दंश

bhilwara sp office
समाचार

सफेद चादर में लिपटा शहर, दिन-रात का पारा चढ़ा, राहत नहीं

The city was wrapped in a white sheet, day and night temperatures rose, but there was no relief.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में बलात्कारी को बीस साल की कैद

Rapist sentenced to 20 years in prison
भीलवाड़ा

सरकारी अस्पतालों की चूक उजागर: मुफ्त इलाज की फाइलें अधूरी, एमजीएच में हर तीसरा क्लेम खारिज

Government hospitals' lapses exposed: Every third claim rejected at MGH
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.