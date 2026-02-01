1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Gold-Silver Price Crash: बजट पेश होने के बाद 26,273 रुपए सस्ती हुई चांदी, सोना भी औंधे मुंह गिरा, MCX में आया भूचाल

Gold-Silver Price: केंद्रीय बजट के दिन रविवार को कमोडिटी बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना और चांदी ऐतिहासिक गिरावट के साथ टूटे, लेकिन भीलवाड़ा में निवेशकों का भरोसा अब भी कायम है।

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Feb 01, 2026

Silver price, gold price, silver becomes cheaper, gold becomes cheaper, silver price in Rajasthan, silver becomes cheaper in Rajasthan, gold price in Rajasthan, gold becomes cheaper in Rajasthan, चांदी की कीमत, सोने की कीमत, चांदी सस्ती हुई, सोना सस्ता हुआ, राजस्थान में चांदी की कीमत, राजस्थान में चांदी सस्ती, राजस्थान में सोने की कीमत, राजस्थान में सोना सस्ता

फाइल फोटो- पत्रिका

भीलवाड़ा। केंद्रीय बजट पेश होने के दिन रविवार को कमोडिटी बाजार (एमसीएक्स) में भूचाल आ गया। बजट के चलते एमसीएक्स खुला रहा, जहां सोने और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। चांदी 9 प्रतिशत और सोना 4.45 प्रतिशत तक टूट गया।

हालांकि हैरानी की बात यह है कि लगातार दूसरे दिन कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद भीलवाड़ा के निवेशकों और खरीदारों के हौसले बुलंद हैं। खरीदारी में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इसे निवेश के सुनहरे मौके के रूप में देखा जा रहा है।

एमसीएक्स बनाम सर्राफा बाजार

रविवार को एमसीएक्स पर चांदी 26,273 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट के साथ 2 लाख 65 हजार 652 रुपए के स्तर पर आ गई। वहीं सोना 6,653 रुपए प्रति 10 ग्राम टूटकर 1 लाख 43 हजार रुपए पर पहुंच गया।

दूसरी ओर भीलवाड़ा का स्थानीय सर्राफा बाजार रविवार को बंद रहा, लेकिन ऑफ-मार्केट (बोली) में सोने का भाव 1 लाख 58 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.73 लाख रुपए प्रति किलोग्राम बोली गई। व्यापारियों के अनुसार, वास्तविक भावों की स्थिति सोमवार को बाजार खुलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

सोमवार को साफ होगी असल तस्वीर

स्थानीय सर्राफा बाजार बंद होने के कारण रविवार को केवल कयासों और एमसीएक्स के आधार पर भावों का आकलन किया गया। सोमवार सुबह जब भीलवाड़ा का सर्राफा बाजार खुलेगा, तब एमसीएक्स में आई इस भारी गिरावट का वास्तविक असर खुदरा भावों पर दिखाई देगा।

ये भी पढ़ें

Sadhvi Prem Baisa: दूसरे दिन भी रहस्य बनी रही साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, पिता ने लगाए सनसनीखेज आरोप, कम्पाउंडर से पूछताछ
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa, death of Sadhvi Prem Baisa, murder of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa breaking news, Sadhvi Prem Baisa today news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा का मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा ब्रेक्रिंग न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान बजट 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 09:35 pm

Published on:

01 Feb 2026 09:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Gold-Silver Price Crash: बजट पेश होने के बाद 26,273 रुपए सस्ती हुई चांदी, सोना भी औंधे मुंह गिरा, MCX में आया भूचाल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा की उम्मीदों पर फिरा पानी, लघु उद्योगों को लगा झटका

UnionBudget 2026-27
समाचार

भीलवाड़ा में पुलिस का डेढ़ सौ साइलेंसर पर चला बुलडोजर

bhilwara police ka rola
समाचार

Silver Price: अंधाधुंध सट्टेबाजी का ‘गुब्बारा’ आखिरकार फूट गया, बजट से पहले चांदी में आई ऐतिहासिक गिरावट ने चौंकाया

Gold-Silver Price
भीलवाड़ा

पुलिस की शह: रिहायशी इलाके में मौत बनकर दौड़ा अवैध बजरी का ट्रैक्टर, तीन पोल तोड़े, मासूम समेत कई घायल

Police complicity: An illegal sand-laden tractor sped through a residential area, becoming a harbinger of death.
भीलवाड़ा

चांदी का ‘गुब्बारा’ फूटा, सोना भी धड़ाम; अब बजट और ‘युद्ध’ के बादल तय करेंगे भाव

The silver 'bubble' burst, and gold also plummeted; now the budget and the 'war' clouds will determine the prices.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.