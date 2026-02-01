Gold-Silver Price Crash: बजट पेश होने के बाद 26,273 रुपए सस्ती हुई चांदी, सोना भी औंधे मुंह गिरा, MCX में आया भूचाल

दूसरी ओर भीलवाड़ा का स्थानीय सर्राफा बाजार रविवार को बंद रहा, लेकिन ऑफ-मार्केट (बोली) में सोने का भाव 1 लाख 58 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.73 लाख रुपए प्रति किलोग्राम बोली गई। व्यापारियों के अनुसार, वास्तविक भावों की स्थिति सोमवार को बाजार खुलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।