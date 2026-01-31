Gold Silver Rate Today : राजस्थान में भी सोने-चांदी के भावों में भारी गिरावट, जानें आपके शहर में क्या हैं आज की कीमतें?

भारतीय निवेशकों के लिए शनिवार, 31 जनवरी 2026 की सुबह किसी झटके से कम नहीं रही। वैश्विक स्तर पर अमरीका में केविन वॉर्श को फेडरल रिजर्व का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की खबरों ने कमोडिटी बाजार को हिला कर रख दिया है। वॉर्श को एक सख्त नीति समर्थक माना जाता है, जिससे डॉलर इंडेक्स में अचानक उछाल आया और वैश्विक स्तर पर सोने-चांदी की कीमतों में 'फ्री-फॉल' यानी बड़ी गिरावट शुरू हो गई, जिसका असर भारत में भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर महसूस की गई। यहां एक ही दिन में कीमतों में 10% से 15% तक की गिरावट देखी गई।