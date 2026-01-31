Gold-Silver Price Update: सबसे बड़ी गिरावट के बाद सोने-चांदी को लेकर सबसे बड़ा खुलासा, जयपुर के ज्वेलर्स ने बताई पूरी सच्चाई…

Chandi Ka Bhav Aaj: भारतीय सर्राफा बाजार के इतिहास में साल 2026 एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जिसने निवेशकों और आम जनता की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पिंक सिटी के जौहरियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी द्वारा $100 प्रति औंस का जादुई आंकड़ा पार करने के बाद अब कीमतें एक नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि, भारी तेजी के बाद आई अचानक गिरावट ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह "तूफान से पहले की शांति" हो सकती है।