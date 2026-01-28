28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

ज्वेलर के काम करने वाला नौकर एक ही दिन में बन गया ‘करोड़पति’, 24 घंटे पहले ही काम पर रखा था… लेकिन

Kota Crime News: उसने मैनेजर का नाम लेते हुए दूसरे कारीगर से ऊपर के हॉल की चाबी मांगी।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Jayant Sharma

Jan 28, 2026

Gold Ornaments Demo Pic

Rajasthan: कोटा शहर से विश्वासघात की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ महावीर नगर स्थित स्वर्ण रजत मार्केट के अध्यक्ष कपिल सोनी के कारखाने में एक नए कारीगर ने ज्वाइन करने के महज 24 घंटे के भीतर सवा करोड़ रुपये के सोने पर हाथ साफ कर दिया।

भरोसा पड़ा भारी: शनिवार को आया, रविवार को लूट ले गया

जानकारी के अनुसार, कारखाने के मालिक कपिल सोनी को एक कारीगर की जरूरत थी, जिसका मैसेज उन्होंने एक ग्रुप में साझा किया था। शनिवार दोपहर इमरान नाम का युवक काम के लिए आया। कपिल ने उसके अनुभव और परिचय के आधार पर उसे काम पर रख लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वे काम दे रहे हैं, वह किसी बड़ी साजिश के इरादे से आया है।

मात्र 2 मिनट में वारदात को दिया अंजाम

रविवार शाम को आरोपी इमरान ने बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया। उसने मैनेजर का नाम लेते हुए दूसरे कारीगर से ऊपर के हॉल की चाबी मांगी। चाबी मिलते ही वह सीधे तिजोरी वाली जगह पहुँचा, वहाँ से तिजोरी की चाबी चुराई और मात्र 2 मिनट के भीतर 761 ग्राम सोना (बाजार कीमत करीब सवा करोड़ रुपये) निकालकर रफूचक्कर हो गया।

CCTV में कैद हुई पूरी करतूत

चोरी की यह पूरी वारदात कारखाने में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में आरोपी बड़ी सफाई से सोना ले जाते हुए दिख रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी इमरान की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने व्यापारियों के बीच सुरक्षा और नए कर्मचारियों के वेरिफिकेशन को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: पुलिस ने पत्थर मारकर फोड़े चलती कार के शीशे, अंदर देवर-भाभी को इस हालत में देखकर रह गई दंग
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / ज्वेलर के काम करने वाला नौकर एक ही दिन में बन गया ‘करोड़पति’, 24 घंटे पहले ही काम पर रखा था… लेकिन

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा के माननीय सरकार को विधानसभा में इन मुद्दों को लेकर घेरेंगे, ​ये दो मंत्री रहेंगे निशाने पर

कोटा

बैंक हड़ताल से राजस्थान में इतने हजार करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित, हजारों कर्मचारी हुए थे शामिल

Bank Strike
कोटा

UGC कानून के खिलाफ आज राजस्थान में यहां होगा विरोध प्रदर्शन, जानें क्या है ये नया नियम?

UGC
कोटा

Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, जानें गोल्ड कैरेट के भाव

gold-silver price
कोटा

मौसम का यू-टर्न: बारिश के साथ कई जगह गिरे चने के आकार के ओले, बिजली गिरने से युवक की मौत

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.