ज्वेलर के काम करने वाला नौकर एक ही दिन में बन गया ‘करोड़पति’, 24 घंटे पहले ही काम पर रखा था… लेकिन

Rajasthan: कोटा शहर से विश्वासघात की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ महावीर नगर स्थित स्वर्ण रजत मार्केट के अध्यक्ष कपिल सोनी के कारखाने में एक नए कारीगर ने ज्वाइन करने के महज 24 घंटे के भीतर सवा करोड़ रुपये के सोने पर हाथ साफ कर दिया।
जानकारी के अनुसार, कारखाने के मालिक कपिल सोनी को एक कारीगर की जरूरत थी, जिसका मैसेज उन्होंने एक ग्रुप में साझा किया था। शनिवार दोपहर इमरान नाम का युवक काम के लिए आया। कपिल ने उसके अनुभव और परिचय के आधार पर उसे काम पर रख लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वे काम दे रहे हैं, वह किसी बड़ी साजिश के इरादे से आया है।
रविवार शाम को आरोपी इमरान ने बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया। उसने मैनेजर का नाम लेते हुए दूसरे कारीगर से ऊपर के हॉल की चाबी मांगी। चाबी मिलते ही वह सीधे तिजोरी वाली जगह पहुँचा, वहाँ से तिजोरी की चाबी चुराई और मात्र 2 मिनट के भीतर 761 ग्राम सोना (बाजार कीमत करीब सवा करोड़ रुपये) निकालकर रफूचक्कर हो गया।
चोरी की यह पूरी वारदात कारखाने में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में आरोपी बड़ी सफाई से सोना ले जाते हुए दिख रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी इमरान की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने व्यापारियों के बीच सुरक्षा और नए कर्मचारियों के वेरिफिकेशन को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है।
