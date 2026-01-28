ज्वेलर के काम करने वाला नौकर एक ही दिन में बन गया ‘करोड़पति’, 24 घंटे पहले ही काम पर रखा था… लेकिन

चोरी की यह पूरी वारदात कारखाने में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में आरोपी बड़ी सफाई से सोना ले जाते हुए दिख रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी इमरान की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने व्यापारियों के बीच सुरक्षा और नए कर्मचारियों के वेरिफिकेशन को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है।