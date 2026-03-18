कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, SUV 30 फीट नीचे गिरी, तीन दोस्तों की मौत

जानकारी के अनुसार, एक एसयूवी कार में सवार तीन दोस्त दिल्ली से मुंबई की ओर जा रहे थे। इसी दौरान करीब 11 बजे बालापुरा से करीब 5 किलोमीटर दूर थुमडा के पास कार अचानक असंतुलित हो गई । तेज रफ्तार के चलते चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार डिवाइडर को तोड़ते हुए 30 फीट नीचे जा गिरी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।