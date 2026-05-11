Kota: सरकारी अस्पताल में 4 महिलाओं की मौत के बाद मचा हंगामा, परिजनों ने शव लेने से किया इंकार

उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि लगातार महिलाओं की किडनी फेल होने से मौत हो रही है लेकिन सरकार पूरी तरह मौन बनी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कोटा के सरकारी अस्पतालों में प्रदेशभर से मरीज इलाज के लिए आते थे और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कई यूनिट बनाई गई थीं।