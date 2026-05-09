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Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों तेज, गेहूं में मंदी

लहसुन की आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। इसके भाव 3500 से 15,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। एवरेज क्वालिटी लहसुन में करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही।

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Shailendra Tiwari

May 09, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाह मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 1.50 लाख कट्टे रही। सोयाबीन और सरसों में 100-100 रुपए तथा गेहूं में 20 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। इसके भाव 3500 से 15,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। एवरेज क्वालिटी लहसुन में करीब 300 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2350 – 2450
गेहूं एवरेज टुकड़ी2450 – 2500
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2500 – 2600
धान सुगंधा2800 – 3701
धान 15093400 – 4250
धान 18473200 – 4101
धान 1718-18854200 – 4550
धान पूसा-13000 – 4000
धान 1401-18864100 – 4250
धान दागी1500 – 3600
सोयाबीन5600 – 6600
सोयाबीन बीज क्वालिटी6600 – 6751
सरसों6500 – 7251
अलसी8000 – 9050
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 5000
बाजरा1800 – 2050
मक्का लाल1700 – 2050
मक्का सफेद1600 – 2200
जौ नया2100 – 2450
तिल्ली7000 – 8500
मैथी नई5800 – 6650
धनिया बादामी11,000 – 11,300
धनिया ईगल11,500 – 12,000
धनिया रंगदार13,000 – 15,000
मूंग6000 – 7400
उड़द4500 – 7000
चना देसी4800 – 5350
चना मौसमी नया5100 – 5250
चना पेप्सी5100 – 5251
चना डंकी पुराना4000 – 4600
चना काबुली5500 – 6900
लहसुन3500 – 15,500

खाद्य तेल एवं अन्य भाव

खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन)

उत्पादभाव
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2650
चंबल2625
सदाबहार2470
लोकल रिफाइंड2360
दीप ज्योति2490
सरसों स्वास्तिक2600
अलसी तेल2520

मूंगफली तेल (प्रति टिन)

ब्रांडभाव
ट्रक3270
कोटा स्वास्तिक2860
सोना सिक्का3200
कटारिया गोल्ड2880

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव
स्कूटर2070
अशोका2070

अन्य भाव

जिंसभाव
चीनी4340 – 4380
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10,000 – 10,500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10,000 – 13,000

देसी घी के भाव (प्रति टिन)

ब्रांडभाव
मिल्क फूड9150
कोटा फ्रेश8800
पारस9200
नोवा9150
अमूल9700
मधुसूदन9380
परम9320

कोटा सर्राफा : सोने-चांदी के भाव गिरे

सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी दोनों धातुओं के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 2000 रुपए घटकर 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। जेवराती सोना 200 रुपए की गिरावट के साथ 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,52,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव
गोल्ड 24 कैरेट (99.5)1,52,000
गोल्ड 22 कैरेट1,40,741
गोल्ड 20 कैरेट1,32,174
गोल्ड 18 कैरेट1,21,600
गोल्ड 14 कैरेट1,07,042

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

09 May 2026 11:59 pm

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