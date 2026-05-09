Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों तेज, गेहूं में मंदी

गेहूं नया मिल लस्टर 2350 – 2450

गेहूं एवरेज टुकड़ी 2450 – 2500

गेहूं बेस्ट टुकड़ी 2500 – 2600

धान सुगंधा 2800 – 3701

धान 1509 3400 – 4250

धान 1847 3200 – 4101

धान 1718-1885 4200 – 4550

धान पूसा-1 3000 – 4000

धान 1401-1886 4100 – 4250

धान दागी 1500 – 3600

सोयाबीन 5600 – 6600

सोयाबीन बीज क्वालिटी 6600 – 6751

सरसों 6500 – 7251

अलसी 8000 – 9050

ज्वार शंकर 1700 – 2300

ज्वार सफेद 2800 – 5000

बाजरा 1800 – 2050

मक्का लाल 1700 – 2050

मक्का सफेद 1600 – 2200

जौ नया 2100 – 2450

तिल्ली 7000 – 8500

मैथी नई 5800 – 6650

धनिया बादामी 11,000 – 11,300

धनिया ईगल 11,500 – 12,000

धनिया रंगदार 13,000 – 15,000

मूंग 6000 – 7400

उड़द 4500 – 7000

चना देसी 4800 – 5350

चना मौसमी नया 5100 – 5250

चना पेप्सी 5100 – 5251

चना डंकी पुराना 4000 – 4600

चना काबुली 5500 – 6900