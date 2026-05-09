कोटा के सरकारी अस्पताल में 2 प्रसूताओं की मौत के बाद बड़ा एक्शन, लेडी डॉक्टर बर्खास्त; सर्जन समेत 3 निलंबित

कोटा/जयपुर। कोटा मेडिकल कॉलेज में सीजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत और अन्य की तबीयत बिगड़ने के मामले में प्राथमिक रूप से डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई है। शुक्रवार को चिकित्सा आयुक्त बीएल गोयल के दौरे के बाद देर रात अर्जेंट टेंपरेरी बेसिस (यूटीबी) पर कार्यरत डॉ. श्रद्धा उपाध्याय को सेवा से हटा दिया गया। जबकि एक चिकित्सक समेत दो नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किया गया है। वार्ड प्रभारी प्रोफेसर डॉ. बीएल पाटीदार व डॉ. नेहा सिहरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।