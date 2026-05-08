राजस्थान के कांग्रेस नेता आबिद कागजी फरार घोषित, कोर्ट के आदेश जारी, जानें पूरा मामला

सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक अनीष अहमद के नेतृत्व में एसीबी टीम ने कोटा-चित्तौड़गढ़ रोड स्थित हैंगिंग ब्रिज टोल पर आकस्मिक जांच की। जांच के दौरान मीणा की कार की तलाशी ली गई, जिसमें नकद राशि बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी अधिकारी राशि के स्रोत को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और बार-बार अपने बयान बदलता रहा। एसीबी ने प्राथमिक जांच में अवैध और भ्रष्ट स्रोत से राशि एकत्रित करने के साक्ष्य मिलने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच एसीबी की स्पेशल यूनिट को सौंपी गई है।