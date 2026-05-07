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Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों व धनिया मंदे

लहसुन की आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 2500 से 15 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। किराना बाजार में रिफाइंड तेलों में 20 रुपए प्रति टिन की गिरावट दर्ज की गई।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

May 07, 2026

भामाशाहमंडी फाइल फोटो: पत्रिका

भामाशाह मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 2.30 लाख कट्टे रही। बाजार में गेहूं 25 रुपए, सोयाबीन 100 रुपए, सरसों 100 रुपए और धनिया 200 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 2500 से 15 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। किराना बाजार में रिफाइंड तेलों में 20 रुपए प्रति टिन की गिरावट दर्ज की गई।

कृषि जिंसों के भाव (प्रति क्विंटल)

जिंसभाव (रुपए)
गेहूं नया मिल लस्टर2350 - 2450
गेहूं एवरेज टुकड़ी2450 - 2500
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2500 - 2600
धान सुगंधा2800 - 3701
धान 15093400 - 4250
धान 18473200 - 4101
धान 1718-18854200 - 4550
धान पूसा-13000 - 4000
धान 1401-18864100 - 4250
धान दागी1500 - 3600
सोयाबीन5600 - 6450
सोयाबीन बीज क्वालिटी6400 - 6511
सरसों6400 - 7101
अलसी8000 - 9050
ज्वार शंकर1700 - 2300
ज्वार सफेद2800 - 5000
बाजरा1800 - 2050
मक्का लाल1700 - 2050
मक्का सफेद1600 - 2200
जौ नया2100 - 2450
तिल्ली7000 - 8500
मैथी नई5800 - 6650
धनिया बादामी11000 - 11300
धनिया ईगल11500 - 12000
धनिया रंगदार13000 - 15000
मूंग6000 - 7400
उड़द4500 - 7000
चना देसी4800 - 5250
चना मौसमी नया5100 - 5150
चना पेप्सी5100 - 5251
चना डंकी पुराना4000 - 4600
चना काबुली5500 - 6700

खाद्य तेल व किराना बाजार भाव

(15 किलो प्रति टिन)

उत्पादभाव (रुपए)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2660
चंबल2625
सदाबहार2490
लोकल रिफाइंड2350
दीप ज्योति2510
सरसों स्वास्तिक2590
अलसी तेल2520

मूंगफली तेल (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
ट्रक3270
कोटा स्वास्तिक2860
सोना सिक्का3200
कटारिया गोल्ड2880

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
स्कूटर2070
अशोका2070

चीनी

उत्पादभाव
चीनी4340 - 4380 रुपए प्रति क्विंटल

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
मिल्क फूड9150
कोटा फ्रेश8800
पारस9200
नोवा9150
अमूल9700
मधुसूदन9380
परम9320

चावल व दालें (प्रति क्विंटल)

उत्पादभाव (रुपए)
बासमती चावल8500 - 9500
मूंग दाल9000 - 9500
मोगर10000 - 10500
चना दाल6600 - 6800
तुअर दाल10000 - 13000

कोटा सर्राफा बाजार : चांदी चमकी, सोना स्थिर

कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी में तेजी रही, जबकि सोने के भाव स्थिर रहे। चांदी के भाव 6000 रुपए की तेजी के साथ 2,52,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। जेवराती सोना 1,52,600 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,53,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव

(कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

गोल्ड कैरेटभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट (99.5)152600
22 कैरेट141296
20 कैरेट132696
18 कैरेट122080
14 कैरेट107465

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Updated on:

07 May 2026 08:41 pm

Published on:

07 May 2026 08:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों व धनिया मंदे

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