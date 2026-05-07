Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों व धनिया मंदे

भामाशाहमंडी फाइल फोटो: पत्रिका
भामाशाह मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक करीब 2.30 लाख कट्टे रही। बाजार में गेहूं 25 रुपए, सोयाबीन 100 रुपए, सरसों 100 रुपए और धनिया 200 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। लहसुन के भाव 2500 से 15 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। किराना बाजार में रिफाइंड तेलों में 20 रुपए प्रति टिन की गिरावट दर्ज की गई।
|जिंस
|भाव (रुपए)
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2350 - 2450
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2450 - 2500
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2500 - 2600
|धान सुगंधा
|2800 - 3701
|धान 1509
|3400 - 4250
|धान 1847
|3200 - 4101
|धान 1718-1885
|4200 - 4550
|धान पूसा-1
|3000 - 4000
|धान 1401-1886
|4100 - 4250
|धान दागी
|1500 - 3600
|सोयाबीन
|5600 - 6450
|सोयाबीन बीज क्वालिटी
|6400 - 6511
|सरसों
|6400 - 7101
|अलसी
|8000 - 9050
|ज्वार शंकर
|1700 - 2300
|ज्वार सफेद
|2800 - 5000
|बाजरा
|1800 - 2050
|मक्का लाल
|1700 - 2050
|मक्का सफेद
|1600 - 2200
|जौ नया
|2100 - 2450
|तिल्ली
|7000 - 8500
|मैथी नई
|5800 - 6650
|धनिया बादामी
|11000 - 11300
|धनिया ईगल
|11500 - 12000
|धनिया रंगदार
|13000 - 15000
|मूंग
|6000 - 7400
|उड़द
|4500 - 7000
|चना देसी
|4800 - 5250
|चना मौसमी नया
|5100 - 5150
|चना पेप्सी
|5100 - 5251
|चना डंकी पुराना
|4000 - 4600
|चना काबुली
|5500 - 6700
|उत्पाद
|भाव (रुपए)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2660
|चंबल
|2625
|सदाबहार
|2490
|लोकल रिफाइंड
|2350
|दीप ज्योति
|2510
|सरसों स्वास्तिक
|2590
|अलसी तेल
|2520
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|ट्रक
|3270
|कोटा स्वास्तिक
|2860
|सोना सिक्का
|3200
|कटारिया गोल्ड
|2880
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|स्कूटर
|2070
|अशोका
|2070
|उत्पाद
|भाव
|चीनी
|4340 - 4380 रुपए प्रति क्विंटल
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|मिल्क फूड
|9150
|कोटा फ्रेश
|8800
|पारस
|9200
|नोवा
|9150
|अमूल
|9700
|मधुसूदन
|9380
|परम
|9320
|उत्पाद
|भाव (रुपए)
|बासमती चावल
|8500 - 9500
|मूंग दाल
|9000 - 9500
|मोगर
|10000 - 10500
|चना दाल
|6600 - 6800
|तुअर दाल
|10000 - 13000
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी में तेजी रही, जबकि सोने के भाव स्थिर रहे। चांदी के भाव 6000 रुपए की तेजी के साथ 2,52,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। जेवराती सोना 1,52,600 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,53,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
|गोल्ड कैरेट
|भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट (99.5)
|152600
|22 कैरेट
|141296
|20 कैरेट
|132696
|18 कैरेट
|122080
|14 कैरेट
|107465
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