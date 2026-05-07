Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों व धनिया मंदे

गेहूं नया मिल लस्टर 2350 - 2450

गेहूं एवरेज टुकड़ी 2450 - 2500

गेहूं बेस्ट टुकड़ी 2500 - 2600

धान सुगंधा 2800 - 3701

धान 1509 3400 - 4250

धान 1847 3200 - 4101

धान 1718-1885 4200 - 4550

धान पूसा-1 3000 - 4000

धान 1401-1886 4100 - 4250

धान दागी 1500 - 3600

सोयाबीन 5600 - 6450

सोयाबीन बीज क्वालिटी 6400 - 6511

सरसों 6400 - 7101

अलसी 8000 - 9050

ज्वार शंकर 1700 - 2300

ज्वार सफेद 2800 - 5000

बाजरा 1800 - 2050

मक्का लाल 1700 - 2050

मक्का सफेद 1600 - 2200

जौ नया 2100 - 2450

तिल्ली 7000 - 8500

मैथी नई 5800 - 6650

धनिया बादामी 11000 - 11300

धनिया ईगल 11500 - 12000

धनिया रंगदार 13000 - 15000

मूंग 6000 - 7400

उड़द 4500 - 7000

चना देसी 4800 - 5250

चना मौसमी नया 5100 - 5150

चना पेप्सी 5100 - 5251

चना डंकी पुराना 4000 - 4600