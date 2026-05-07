राजस्थान में वरमाला के बाद ही मैरिज गार्डन से फरार हो गई दुल्हन! वधू के घर पहुंचा दूल्हा तो लगा था ताला

Kota Marriage Fraud Case: कोटा के बोरखेड़ा क्षेत्र में आयोजित एक विवाह समारोह में वरमाला की रस्म के बाद दुल्हन पक्ष के अचानक फरार हो जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पूरे विवाह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। वर पक्ष ने इस पूरे मामले को ठगी बताते हुए आरोप लगाया है कि उनसे शादी की विभिन्न रस्मों और आयोजन खर्च के नाम पर लाखों रुपए वसूले थे, जिसके बाद दुल्हन पक्ष मौके से गायब हो गया।