राजस्थान से बड़ी खबर: 6 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत, एक की मौत, इस अस्पताल में मची अफरा तफरी

जानकारी के अनुसार सभी महिलाओं का 4 मई को सीजेरियन ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के लगभग 7-8 घंटे बाद ही महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी। सबसे पहले उनका ब्लड प्रेशर अचानक कम होने लगा, जिसके बाद कई महिलाओं का यूरिन बंद हो गया। जांच में किडनी से जुड़ी समस्या और इन्फेक्शन के संकेत भी सामने आए। स्थिति गंभीर होते देख अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत सभी महिलाओं को गायनिक वार्ड से हटाकर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट किया।