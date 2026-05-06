Kota Crime: 8th क्लास की बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया, किराए का कमरा लेकर किया बलात्कार, अब आरोपी को मिली ये सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक महेशचंद चंदवानी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 26 मार्च 2024 को कोटा ग्रामीण पुलिस के एक थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें उन्होंने बताया कि उसके बच्चे रात को खाना खाकर घर पर सो रहे थे। सुबह करीब 6 बजे जब वह उठा तो पाया कि उसकी छोटी बेटी वहां नहीं थी। बेटी को आसपास व रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं लग सका। उसकी पुत्री कक्षा आठवीं में पढ़ती है।