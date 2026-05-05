कोटा में तीन मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिरा, बाल-बाल बचे लोग: मलबे में दबी बाइक-ठेले

बताया जा रहा है कि शाम करीब साढ़े 4 बजे मकान में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक पूरी इमारत ढह गई। मकान गिरते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया।