अजमेर

Rajasthan: शादी के 6 दिन बाद दुल्हन ने खोला राज, कहा- पति की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रेमी जयपुर में रहता है, उससे शादी करना चाहती हूं…

महिला ने शादी के छह दिन बाद स्वयं के पूर्व में विवाहित व बच्चे की मां होने का राज खोला। युवक उसे वापस महाराष्ट्र पूना से लेकर अजमेर आ रहा था।

अजमेर

Santosh Trivedi

Sep 08, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Ajmer News: छत्तीसगढ़ की महिला और स्थानीय दलाल ने अजमेर के व्यापारी को शादी के जाल में फांसकर लाखों रुपए की चपत लगाकर रफूचक्कर होने का मामला सामने आया है। खास बात यह कि महिला ने शादी के छह दिन बाद स्वयं के पूर्व में विवाहित व बच्चे की मां होने का राज खोला। युवक उसे वापस महाराष्ट्र पूना से लेकर अजमेर आ रहा था। इसी बीच महिला गुजरात बड़ौदा में ट्रेन से गहने समेत रफूचक्कर हो गई। पीड़िता ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।

2.20 लाख में किया शादी का सौदा

पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र पुणे हाल आदर्श नगर निवासी बकुल कुमार ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी के लिए भाई महेंद्र चौधरी से उसके मित्र कमलेश, कमल ने सम्पर्क कर शादी करवाने का प्रस्ताव दिया था।

शुरुआत में 4 लाख की डिमांड रखने के बाद बातचीत कर 2 लाख 20 हजार में मामला तय हुआ। आरोपियों ने उन्हें अजमेर के सेशन कोर्ट में पैसा बुलाकर बुलाया। जहां सुलोचना उसके पिता, भाई सहित अन्य लोगों ने शादी के दस्तावेज बनवाए।

महेन्द्र चौधरी व कमल ने उनसे अपने बैंक खाते में 2 लाख 20 हजार ऑनलाइन डलवाए जबकि ग्यारह सौ रुपए एक अन्य युवती के खाते में ऑनलाइन जमा करवाए गए।

पहले से शादीशुदा, संतान भी

बकुल कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि अदालत परिसर में दस्तावेजी कार्रवाई के बाद अजमेर आर्य समाज में शादी होने के बाद वह सुलोचना को लेकर पुणे चला गया। पुणे पहुंचने पर सुलोचना ने पहले से शादीशुदा होने व बच्चे की मां होने का राज खोला।

उसने बताया कि पति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसका प्रेमी जयपुर में रहता है। वह उससे शादी करना चाहती है। इस पर बकुल ने अजमेर निवासी बहन, महेन्द्र, कमलेश व कमल को सूचना दी।

ट्रेन से उतर कर फरार

बकुल कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि वह सुलोचना व अपनी भाभी के साथ अजमेर के लिए रवाना हुआ। ट्रेन में बड़ौदा स्टेशन पर सुबह उठा तो सुलोचना सोने-चांदी के जेवरात, नकदी, कपड़े लेकर ट्रेन से उतर कर फरार हो चुकी थी।

उन्होंने बडौदा रेलवे स्टेशन पर सुलोचना की गुमशुदगी भी दर्ज करवाई। अजमेर आकर महेन्द्र, कमलेश और कमल से सम्पर्क कर पैसे वापस दिलाने की बात कही तो आरोपी उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे।

Updated on:

08 Sept 2025 02:54 pm

Published on:

08 Sept 2025 02:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: शादी के 6 दिन बाद दुल्हन ने खोला राज, कहा- पति की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रेमी जयपुर में रहता है, उससे शादी करना चाहती हूं…

