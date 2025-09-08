Rajasthan: शादी के 6 दिन बाद दुल्हन ने खोला राज, कहा- पति की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रेमी जयपुर में रहता है, उससे शादी करना चाहती हूं…

Ajmer News: छत्तीसगढ़ की महिला और स्थानीय दलाल ने अजमेर के व्यापारी को शादी के जाल में फांसकर लाखों रुपए की चपत लगाकर रफूचक्कर होने का मामला सामने आया है। खास बात यह कि महिला ने शादी के छह दिन बाद स्वयं के पूर्व में विवाहित व बच्चे की मां होने का राज खोला। युवक उसे वापस महाराष्ट्र पूना से लेकर अजमेर आ रहा था। इसी बीच महिला गुजरात बड़ौदा में ट्रेन से गहने समेत रफूचक्कर हो गई। पीड़िता ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।