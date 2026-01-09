9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 10 January 2026: टैरो राशिफल 10 जनवरी 2026, ये राशिवाले रहें संभलकर, इन्हें मिलेगी खूब तरक्की

Aaj Ka Tarot Rashifal 10 January 2026 यह संकेत देता है कि आज का दिन समझदारी, धैर्य और सही निर्णयों का है। कुछ राशियों के लिए अवसर हैं तो कुछ के लिए सावधानी जरूरी है। टैरो कार्ड्स का मार्गदर्शन अपनाकर आप अपने दिन को बेहतर दिशा दे सकते हैं।

3 min read
Google source verification

अजमेर

image

Astrodesk

image

nitika sharma

Jan 09, 2026

Aaj Ka Tarot Rashifal 10 January 2026 (pc: gemini generated)

Aaj Ka Tarot Rashifal 10 January 2026 (pc: gemini generated)

Aaj Ka Tarot Rashifal 10 January 2026: टैरो कार्ड्स सिर्फ आने वाले समय की झलक नहीं दिखाते, बल्कि हमारे आज के फैसलों को भी सही दिशा देने का काम करते हैं। हर कार्ड अपने भीतर संकेत, चेतावनी और संभावनाओं की कहानी समेटे होता है। 10 जनवरी 2026, शनिवार का टैरो राशिफल आपको यह समझने में मदद करेगा कि आज किन मौकों को पकड़ना है और किन बातों में सावधानी बरतनी जरूरी है।

टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज का दिन कुछ राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ को धैर्य और समझदारी से फैसले लेने की जरूरत होगी। करियर, रिश्ते, धन और भावनात्मक जीवन से जुड़े सवालों के जवाब टैरो कार्ड्स के संकेतों में छिपे हैं। आइए जानते हैं कि आज के टैरो कार्ड्स आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं।

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर रहना होगा ऐसे में कोशिश करें की आप आज अपनी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं का साहसपूर्वक सामना करें आपको सलाह है कि इस दौरान अहंकार से दूर रहें। साथ ही आपकी कमाई भी सामान्य रहेगी।

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए कारोबार में आज तेजी से मजबूती देखने को मिलेगी। आज कामकाज में काफी परेशानियां आएंगी जो दूर हो जाएंगे। आप आज सभी के साथ बैठकर खुलकर बातचीत करेंगे और अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे। आपको सलाह है कि आज अपना धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें।

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण साबित होगा। आप अपनी योजनाओं को गुप्त रूप से पूरा करने का प्रयास करें। अधिक कमाई के लालच में कोई भी गलत काम न अपनाएं वरना छवि बुरी तरह से प्रभावित होगी। धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में दिन अच्छा है और निवेश से आपकी समृद्धि बढ़ेगी।

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोग आज अपने काम करने के तरीके से व्यवहार और कार्यों से अधिकारी प्रभावित होंगे। आज आपकी सोच आपको सफलता दिलाएगी। आय में स्थिरता बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज बहुत ही संभलकर रहने की जरूरत है। किसी कानूनी मामले या विवाद में फंसने से बचें वरना आपकी छवि प्रभावित होगी। आज कोशिश करें की आप बजट बनाकर धन खर्च करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकते हैं। वाहन का प्रयोग सावधानी से करें।

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन मित्रता निभाने में अपने हितों की अनदेखी कर सकते हैं। आपको सलाह है कि समय का सही उपयोग करें और छोटी मोटी परेशानियों से घबराएं नहीं। सकारात्मक सोच ही आपको सही दिशा देगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचें।

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए पारिवारिक मामलों में अशांति की वजह से तुला राशि के जातकों का ध्यान कामकाज पर कम होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े व्यापारियों के लिए दिन बहुत शुभ रहेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय व्यापार के विस्तार के लिए मददगार साबित होंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ही अनुकूल रहेगी। बस खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें।

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। लेकिन, काम का अधिक कार्यभार होने के कारण आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इसलिए दिनचर्या को व्यवस्थित करें। वरना आपका चिड़चिड़ापन संबंधों को बिगाड़ सकता है।

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज धन से जुड़े मामलों में तनाव मिल सकता है। लगातार बैठे रहने के कारण आपको थोड़ा असंतोष भी रह सकता है।इसलिए बाहर निकलकर काम करना बेहतर रहेगा। विरोधी आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं।

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज परिवार और काम दोनों का ही दबाव रहेगा। आपकी अपने परिवार के साथ किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है। इसलिए आप कोशिश करें की आप सोच समझकर ही अपने शब्दों का प्रयोग करें। आपको सलाह है कि आज नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें।

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अचानक यात्रा के योग बनेगा। आज काम के साथ साथ दिन मानसिक सुकून देगा। लेकिन, आर्थिक मामलों में दिन बहुत ही कमजोर रहने वाला है। लगातार आप खर्चों के कारण थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपको सलाह है कि आज किसी भी प्रकार का उधार न लें। वरना पछताना पड़ सकता है।

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं की मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन इच्छापूर्ति कराने वाला रहेगा। मित्रों के सहयोग से आपके सभी अटके काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। घर परिवार में मौज मस्ती का माहौल बना रहेगा। धन निवेश से लाभ मिलेगा और योजनानुसार कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे।

Published on:

09 Jan 2026 04:44 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tarot Rashifal 10 January 2026: टैरो राशिफल 10 जनवरी 2026, ये राशिवाले रहें संभलकर, इन्हें मिलेगी खूब तरक्की

