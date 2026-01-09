पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगता बच्चे का मन? इस उपाय से कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग

उपाय (pc: gemini generated)
आज के समय में कई माता-पिता इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता। बच्चा समझदार होने के बावजूद किताब खोलते ही उसका ध्यान भटकने लगता है। पढ़ाई के प्रति रुचि न होने के कारण परीक्षा के परिणाम भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में माता-पिता की चिंता स्वाभाविक है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शिक्षा से जुड़ी कई समस्याओं का संबंध ग्रहों की स्थिति से भी होता है। यदि समय रहते सही उपाय किए जाएं, तो बच्चे की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और बौद्धिक क्षमता में सकारात्मक बदलाव आ सकता है।
भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और विवेक का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या विद्या आरंभ से पहले गणेश पूजन की परंपरा इसी कारण है।
ज्योतिष में भगवान गणेश का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। बुध ग्रह पढ़ाई, तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता का कारक है। जब कुंडली में बुध कमजोर होता है, तो बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, भूलने की आदत बढ़ जाती है और ध्यान जल्दी भटकता है।
बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे बच्चे की शिक्षा से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।
यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, तो हर बुधवार यह उपाय करें—
पूजा के बाद चढ़ाए गए नारियल और हरे फल का—
जिस दिन बच्चे की छुट्टी हो, उस दिन उसे मंदिर अवश्य ले जाएं और गणेश जी को प्रणाम करवाएं। इससे बच्चे के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
