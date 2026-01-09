पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगता बच्चे का मन? इस उपाय से कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग

आज के समय में कई माता-पिता इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता। बच्चा समझदार होने के बावजूद किताब खोलते ही उसका ध्यान भटकने लगता है। पढ़ाई के प्रति रुचि न होने के कारण परीक्षा के परिणाम भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में माता-पिता की चिंता स्वाभाविक है।