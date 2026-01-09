9 जनवरी 2026,

धर्म/ज्योतिष

पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगता बच्चे का मन? इस उपाय से कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग

अगर बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता और ध्यान जल्दी भटकता है, तो ज्योतिष के अनुसार इसका कारण बुध ग्रह की कमजोरी हो सकती है। भगवान गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं और उनका संबंध बुध ग्रह से माना जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Jan 09, 2026

उपाय (pc: gemini generated)

उपाय (pc: gemini generated)

आज के समय में कई माता-पिता इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता। बच्चा समझदार होने के बावजूद किताब खोलते ही उसका ध्यान भटकने लगता है। पढ़ाई के प्रति रुचि न होने के कारण परीक्षा के परिणाम भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में माता-पिता की चिंता स्वाभाविक है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शिक्षा से जुड़ी कई समस्याओं का संबंध ग्रहों की स्थिति से भी होता है। यदि समय रहते सही उपाय किए जाएं, तो बच्चे की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और बौद्धिक क्षमता में सकारात्मक बदलाव आ सकता है।

भगवान गणेश और बुद्धि का ज्योतिषीय संबंध

भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और विवेक का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या विद्या आरंभ से पहले गणेश पूजन की परंपरा इसी कारण है।

ज्योतिष में भगवान गणेश का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। बुध ग्रह पढ़ाई, तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता का कारक है। जब कुंडली में बुध कमजोर होता है, तो बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, भूलने की आदत बढ़ जाती है और ध्यान जल्दी भटकता है।

बुधवार का दिन क्यों है खास?

बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे बच्चे की शिक्षा से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।

बुधवार को कैसे करें भगवान गणेश की पूजा

यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, तो हर बुधवार यह उपाय करें—

  • घर के पास स्थित भगवान गणेश के मंदिर में जाएं
  • पूजा सामग्री साथ रखें:
  • नारियल
  • कोई एक हरा फल
  • पान और सुपारी
  • धूप की माला
  • पंडित जी से प्रार्थना कर यह सामग्री गणेश जी को अर्पित करवाएं
  • इसके बाद घी का दीपक जलाकर गणेश जी की आरती करें
  • पूरे मन से बच्चे की पढ़ाई और बुद्धि विकास की प्रार्थना करें

प्रसाद बांटने का नियम

पूजा के बाद चढ़ाए गए नारियल और हरे फल का—

  • एक-एक हिस्सा गरीबों को प्रसाद के रूप में दें
  • थोड़ा प्रसाद अपने बच्चे को भी खिलाएं

जिस दिन बच्चे की छुट्टी हो, उस दिन उसे मंदिर अवश्य ले जाएं और गणेश जी को प्रणाम करवाएं। इससे बच्चे के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

इस उपाय से मिलने वाले लाभ

  • बच्चे की एकाग्रता और फोकस बढ़ता है
  • याददाश्त और समझने की क्षमता बेहतर होती है
  • पढ़ाई में रुचि पैदा होती है
  • परीक्षा में अच्छे अंक आने लगते हैं
  • आत्मविश्वास में वृद्धि होती है

Published on:

09 Jan 2026 09:33 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगता बच्चे का मन? इस उपाय से कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग

