Aaj Ka Rashifal 28 February: राशिफल 28 फरवरी 2026: त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 28 February 2026:राशिफल 28 फरवरी 2026: आज शनिवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत विशेष है। विक्रम संवत् 2082 के फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पुण्यदायी मानी जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र के पश्चात पुष्य नक्षत्र का प्रवेश, सौभाग्य और शोभन योग का संयोग तथा प्रातः 9:35 बजे तक प्रभावी त्रिपुष्कर योग आज के दिन को अत्यंत शुभ बना रहा है। चंद्रमा कर्क राशि में संचार कर भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा। आइए जानें डा. अनीष व्यास से मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से।