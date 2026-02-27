27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Aaj Ka Rashifal 28 February: राशिफल 28 फरवरी 2026: त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 28 February 2026: आज का राशिफल 28 फरवरी 2026, शनिवार: फाल्गुन शुक्ल द्वादशी, त्रिपुष्कर योग, पुष्य नक्षत्र और चंद्रमा कर्क राशि में। जानें मेष, वृषभ, मिथुन सहित सभी 12 राशियों का करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य भविष्यफल।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Feb 27, 2026

Aaj Ka Rashifal 28 February

Aaj Ka Rashifal 28 February : राशिफल 28 फरवरी 2026

Aaj Ka Rashifal 28 February 2026:राशिफल 28 फरवरी 2026: आज शनिवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत विशेष है। विक्रम संवत् 2082 के फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पुण्यदायी मानी जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र के पश्चात पुष्य नक्षत्र का प्रवेश, सौभाग्य और शोभन योग का संयोग तथा प्रातः 9:35 बजे तक प्रभावी त्रिपुष्कर योग आज के दिन को अत्यंत शुभ बना रहा है। चंद्रमा कर्क राशि में संचार कर भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा। आइए जानें डा. अनीष व्यास से मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से।

आज का राशिफल मेष राशि: (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज का दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है. आज आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति होती दिख रही है, जिससे आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन आज आप कोई नया वाहन भी लेकर आ सकते हैं, जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें आज किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है

आज का राशिफल वृषभ राशि: (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज अपनी दिनचर्या में बदलाव का पूरा फायदा उठाएंगे व आप अपने आलस्य को त्याग कर अपने रुके हुए कामों को भी पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे. पिताजी को यदि कोई पेट संबंधित समस्या है, तो उनके लिए डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं. आपको आज कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है

आज का राशिफल मिथुन राशि: (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज का दिन कुछ तनावग्रस्त रहने वाला है. परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में अक्समात गिरावट के कारण आप परेशान रहेंगे, जिसके लिए आप कुछ धन भी उधार ले सकते हैं. आप कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे, जो आपकी परेशानी का कारण बनेगी, लेकिन आप यदि किसी से मदद मांगेंगे, तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी.।

आज का राशिफल कर्क राशि: (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. आज आपको जीवनसाथी की तरक्की देखकर प्रसन्नता होगी और आप अपने घर के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सफल रहेंगे.यदि आपको संतान के कैरियर से संबंधित फैसला लेना पडे,तो उसे आप जीवन साथी से बातचीत करके ले, तो बेहतर रहेगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकती हैं.

आज का राशिफल सिंह राशि: (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है. विदेशों से शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों से मेल मिलाप करने आ सकते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें आज वेतन वृद्धि जैसी सूचना सुनने को मिल सकती है, लेकिन परिवार में कोई सदस्य आज आपकी बात का बुरा मान सकता है.

आज का राशिफल कन्या राशि: (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आज का दिन परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा. आपकी आज कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी. व्यापार में आज आपको निवेश करने से पहले अपने साझेदार से बातचीत अवश्य करनी होगी. आज आप किसी व्यक्ति से बेवजह की बात पर ना उलझे, नहीं तो आपको परेशानी होगी. यदि आपका कोई धन संबंधित मुद्दा चल रहा है, तो उनसे भी आज आपको छुटकारा मिलेगा.।

आज का राशिफल तुला राशि: (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज का दिन धार्मिक यात्राओं पर जाने के लिए रहेगा. आज आपको अपने भविष्य ले किसी समस्या के होने का डर सता सकता है इसलिए यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें. आप अपनी बुद्धि व विवेक से निर्णय लेकर सबको आश्चर्यचकित कर देंगे. परिवार में कोई सदस्य आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकता है..।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि: (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है. विदेशों से शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों से मेल मिलाप करने आ सकते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें आज वेतन वृद्धि जैसी सूचना सुनने को मिल सकती है, लेकिन परिवार में कोई सदस्य आज आपकी बात का बुरा मान सकता है

आज का राशिफल धनु राशि: (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला हैं, क्योंकि वह आज जीवन साथी के साथ कुछ पल बिताएंगे, जिसमें वह अपने मन की किसी इच्छा को भी जीवन साथी शेयर कर सकते हैं. आज आपकी संतान अच्छे कामों से आपका और आपके कुल का नाम रोशन करेगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे. आप आज किसी नए व्यवसाय की योजना के लिए अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं.

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

आज का दिन प्रसंन्नता दिलाने वाला रहेगा. आज आपको धन के मामले में किसी पर भी भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो वह आपको अपनी मीठी बातों में फंसा सकता है. कार्य क्षेत्र में आज आपको कुछ खास जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिन्हे आपको अपनी निगरानी में ही पूरी करना होगा, नहीं तो कोई आपके साथ धोखा भी कर सकता है. आपकी किसी संपत्ति प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला हैं, क्योंकि वह आज जीवन साथी के साथ कुछ पल बिताएंगे, जिसमें वह अपने मन की किसी इच्छा को भी जीवन साथी शेयर कर सकते हैं. आज आपकी संतान अच्छे कामों से आपका और आपके कुल का नाम रोशन करेगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे. आप आज किसी नए व्यवसाय की योजना के लिए अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं.

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज का दिन अनुकूल रहने वाला है.आप बिजनेस मे मन मुताबिक लाभ कमा कर प्रसन्न रहेंगे और आज साझेदारी में चल रहे व्यवसाय में किसी निर्णय को जल्दबाजी में लेकर कोई गलती कर बैठेंगे, जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, उनकी आज कोई मन की इच्छा पूरी होगी. माता पिता आज आपके साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

राशिफल 2026

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 28 February: राशिफल 28 फरवरी 2026: त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल

