Aaj Ka Tarot Rashifal 28 February 2026: शनिवार को किस पर रहेगी शनि की ढैय्या? जानें आज का पूरा राशिफल, मेष को संपत्ति लाभ, वृषभ-मीन पर मानसिक दबाव

Today Tarot Horoscope, 28 February 2026: शनिवार के दिन शनि की ऊर्जा कुछ राशियों पर भारी तो कुछ पर मेहरबान रहेगी। जानें आज किस पर रहेगी शनि की ढैय्या का प्रभाव और किसे मिलेगा संपत्ति, करियर व रिश्तों में लाभ।

3 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Feb 27, 2026

28 February 2026 ka Rashifal kya hai

28 February 2026 ka Rashifal kya hai|फोटो सोर्स- Freepik

Aaj Ka Tarot Rashifal, 28 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 28 फरवरी 2026): प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 28 फरवरी 2026 का दिन विशेष ऊर्जा और संकेतों से भरा हुआ है। ग्रहों की चाल और कार्ड्स की स्थिति बता रही है कि आज कुछ राशियों को संपत्ति और धन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है, तो वहीं कुछ को मानसिक दबाव और असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। शनिवार होने के कारण शनि ऊर्जा का प्रभाव भी गहरा रहेगा, जो कर्म, जिम्मेदारी और धैर्य की परीक्षा ले सकता है। ऐसे में आज का दिन सोच-समझकर निर्णय लेने और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है। आगे जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत टैरो राशिफल

मेष टैरो राशिफल (Aaj Ka Aries Tarot Rashifal 2026)

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से संपत्ति और निवेश के मामलों में अनुकूल संकेत दे रहा है। यदि आप भवन, भूमि या किसी स्थायी संपत्ति की खरीद का विचार बना रहे हैं तो परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रह सकती हैं। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में खर्चों में वृद्धि संभव है, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। विरोधी पक्ष सक्रिय हो सकता है, अतः वाणी और व्यवहार में संयम रखें।

वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Taurus Tarot Rashifal 2026)

वृषभ राशि के लिए आज का दिन परिस्थितियों में तेज बदलाव लेकर आ सकता है। कुछ क्षणों में आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है मानो स्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं। मानसिक दबाव और अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय आपको संतुलन प्रदान करेगा। जल्दबाजी से बचना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा।

मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Gemini Tarot Rashifal 2026)

मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन उत्साहपूर्ण और सकारात्मक रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं, परंतु दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बचें। ऐसा करने पर मान-सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

कर्क टैरो राशिफल (Aaj Ka Cancer Tarot Rashifal 2026)

आज कर्क राशि के जातकों के मन में जीवन को लेकर हलचल बनी रह सकती है। भावनात्मक रूप से संवेदनशील महसूस करेंगे और छोटी बातें भी मन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में धैर्य और आत्मचिंतन आपके लिए सहायक रहेगा। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से विचार साझा करना मन को हल्का कर सकता है।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Leo Tarot Rashifal 2026)

सिंह राशि के लिए आज का दिन संतुलन और राहत लेकर आएगा। खर्चों में कमी देखने को मिल सकती है और मानसिक शांति का अनुभव होगा। हालांकि संतान पक्ष को लेकर हल्की चिंता बनी रह सकती है, फिर भी आपका आत्मविश्वास परिस्थितियों को संभालने में सक्षम रहेगा।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Virgo Tarot Rashifal 2026)

कन्या राशि के जातकों को आज माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है। आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, पर यदि आप सोच-समझकर कदम उठाते हैं तो धन संचय में सफलता मिल सकती है।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Libra Tarot Rashifal 2026)

तुला राशि के लिए आज दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अनियमित जीवनशैली का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में संतोषजनक परिणाम मिलेंगे और मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। संतुलित जीवनशैली ही सफलता की कुंजी रहेगी।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Scorpio Tarot Rashifal 2026)

वृश्चिक राशि के जातकों की ऊर्जा और आत्मबल आज उच्च स्तर पर रहेगा। कम समय में अधिक कार्य करने में आप सफल हो सकते हैं। पुरानी योजनाओं को दोबारा प्रारंभ करने के लिए समय अनुकूल है। साहस और दृढ़ निश्चय आपके मार्ग को सरल बनाएंगे।

धनु टैरो राशिफल (Aaj Ka Sagittarius Tarot Rashifal 2026)

धनु राशि के लिए लाभ के संकेत मिल रहे हैं। विशेष रूप से माता पक्ष से सहयोग प्राप्त हो सकता है। हालांकि संतान पक्ष को लेकर कुछ असंतोष रह सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, समाधान अवश्य मिलेगा।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Capricorn Tarot Rashifal 2026)

मकर राशि के जातक आज नए कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। स्वयं या किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल संकेत दे रहा है। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Aquarius Tarot Rashifal 2026)

कुंभ राशि के जातकों के लिए संपत्ति संबंधी निर्णय अनुकूल रह सकते हैं। भवन या भूमि खरीदने का विचार साकार हो सकता है। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में खर्चों में वृद्धि और विरोधियों की सक्रियता संभव है, इसलिए सतर्कता आवश्यक है।

मीन टैरो राशिफल (Aaj Ka Pisces Tarot Rashifal 2026)

मीन राशि के लिए आज परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन संभव है। आपको ऐसा लग सकता है कि हालात आपके नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, परंतु धैर्य और आध्यात्मिक चिंतन आपको संतुलन प्रदान करेगा। समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी।

