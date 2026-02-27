Aaj Ka Tarot Rashifal 28 February 2026: शनिवार को किस पर रहेगी शनि की ढैय्या? जानें आज का पूरा राशिफल, मेष को संपत्ति लाभ, वृषभ-मीन पर मानसिक दबाव

Aaj Ka Tarot Rashifal, 28 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 28 फरवरी 2026): प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 28 फरवरी 2026 का दिन विशेष ऊर्जा और संकेतों से भरा हुआ है। ग्रहों की चाल और कार्ड्स की स्थिति बता रही है कि आज कुछ राशियों को संपत्ति और धन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है, तो वहीं कुछ को मानसिक दबाव और असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। शनिवार होने के कारण शनि ऊर्जा का प्रभाव भी गहरा रहेगा, जो कर्म, जिम्मेदारी और धैर्य की परीक्षा ले सकता है। ऐसे में आज का दिन सोच-समझकर निर्णय लेने और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है। आगे जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत टैरो राशिफल।