Weekly Tarot Horoscope: मेष को जॉब ऑफर, कर्क रहें अलर्ट…22–28 फरवरी का सप्ताह किसके लिए लाएगा सफलता, किसे रहना होगा सतर्क?

Weekly Tarot Horoscope 22 To 28 February 2026: 22 से 28 फरवरी का सप्ताह कई राशियों के लिए अहम मोड़ लेकर आ सकता है। कहीं करियर में नए अवसर दस्तक देंगे तो कहीं रिश्तों और सेहत के मामले में सतर्क रहने की जरूरत होगी। मेष राशि को जहां नौकरी से जुड़ा प्रस्ताव मिल सकता है, वहीं कर्क राशि के जातकों को फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस सप्ताह कार्ड्स के संकेत और ग्रहों की स्थिति मिलकर खास ऊर्जा बना रहे हैं। आइए जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि तक किनके लिए यह सप्ताह सफलता की राह खोलेगा और किसे संभलकर कदम बढ़ाने होंगे।