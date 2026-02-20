Rashifal 21 February: राशिफल 21 फरवरी: विनायक चतुर्थी पर चमकेगी इन 6 राशियों की किस्मत, जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल

Aaj ka Rashifal 21 February 2026: आज 21 फरवरी 2026, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार का दिन है। आज विनायक चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही चंद्रमा का मीन से मेष राशि में गोचर हो रहा है, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानिए आज का राशिफल और जानें आपके जीवन, करियर, धन और प्रेम पर क्या पड़ेगा प्रभाव।