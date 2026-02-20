20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Rashifal 21 February: राशिफल 21 फरवरी: विनायक चतुर्थी पर चमकेगी इन 6 राशियों की किस्मत, जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल

Aaj ka Rashifal 21 February 2026: 21 फरवरी 2026 का आज का राशिफल पढ़ें। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़ा भविष्यफल। विनायक चतुर्थी पर क्या रहेगा आपका दिन।

भारत

Manoj Vashisth

Anish Vyas

Feb 20, 2026

Aaj ka Rashifal 21 February 2026

Aaj ka Rashifal 21 February 2026

Aaj ka Rashifal 21 February 2026: आज 21 फरवरी 2026, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार का दिन है। आज विनायक चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही चंद्रमा का मीन से मेष राशि में गोचर हो रहा है, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानिए आज का राशिफल और जानें आपके जीवन, करियर, धन और प्रेम पर क्या पड़ेगा प्रभाव।

राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज मेष राशि के लोगों का दिन शुभ रहेगा. आज जरूरी कार्य को निपटाने में आप सफल होंगे. घर की साफ-सफाई में आज आप व्यस्त रहेंगे. अविवाहितों के लिए शादी का रिश्ता आएगा. खास कार्यों के लिए दिन अच्छा है.

राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

वृषभ राशि के लोगों का दिन शुभ रहेगा. आज जरूरी काम में परिवार का सहयोग मिलेगा. अच्छी खबर आज आपको मिलेगी. रोजगार के मामले में आज आप किसी से सलाह ले सकते हैं. आज किसी से बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हो सकती है.

राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

मिथुन राशि के लोगों के दिन शुभ रहेगा. आज आप आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. पारिवारिक काम को पूरा करने में आप सफल रहेंगे. किस्मत का साथ आपको मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आज आप घूमने जाएंगे.

राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

कर्क राशि के लोगों का दिन सामान्य रहेगा. आज दफ्तर में कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी मिलेगी. गुस्से पर आज कंट्रोल रखें वरना बने हुए काम बिगड़ेगें. आज आप मन की बात कहने में सावधानी रखें.

राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

सिंह राशि के लोगों का दिन सामान्य रहेगा. आज दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार होगा. आज आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. आज आपको सेहत से जुड़ी थोड़ी परेशानी हो सकती है. मित्रों के साथ विवाद हो सकता है.

राशिफल कन्या राशि (Today Horoscope Kanya Rashi)

कन्या राशि के जातकों का दिन सामान्य रहेगा. आज कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी. आज परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा सकते हैं. धन लाभ के योग बन रहे हैं.

राशिफल तुला राशि (Today Horoscope Tula Rashi)

तुला राशि के जातकों का दिन सामान्य रहेगा. सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। दफ्तर में आज काम की प्रशंसा होगी. कारोबारी वर्ग को धन लाभ होगा. शाम को दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाएंगे.

राशिफल वृश्चिक राशि (Today Horoscope Vrishchik Rashi)

वृश्चिक राशि के जातकों का दिन शुभ रहेगा. आज मन में नए-नए विचार आएंगे. छात्रों के लिए दिन बेहतर रहेगा. बचपन के किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे. आज आप किसी से कुछ नया सीखेंगे. मिलकर किए गये कामों में सफलता मिलेगी.

राशिफल धनु राशि (Today Horoscope Dhanu Rashi)

धनु राशि के लोगों का दिन शुभ रहेगा. आज दोस्तों की मदद से आपके काम बनेंगे. रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. दाम्पत्य संबंध मधुर होंगे. कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना करेगा.

राशिफल मकर राशि (Today Rashifal Makar Rashi)

मकर राशि के लोगों का दिन सामान्य रहेगा. आज कोई गलतफहमी आपको हो सकती है. कुछ छुपी हुई कुछ बातें आपके सामने आ सकती हैं. शरीर थोड़ा सुस्ती महसूस करेगा.

राशिफल कुंभ राशि (Aaj ka Rashifal Kumbh Rashi)

कुंभ राशि के जातकों का दिन शुभ रहेगा. आज आपको धन लाभ होगा. आपके सभी सोचे हुए कार्य पूरे होंगे. कामकाज के लिहाज से आज का दिन शानदार रहेगा. नए कार्य की शुरूआत अच्छी रहेगी.

राशिफल मीन राशि (Today Rashifal Meen Rashi)

मीन राशि के लोगों का दिन शुभ रहेगा. आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी. दूसरे का उत्साह देखकर आज आप उत्साहित होंगे. साहित्य से जुड़े लोगों के लिए आज दिन बढ़िया है. सोसाइटी में आज आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

