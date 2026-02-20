Rashifal 21 February: राशिफल 21 फरवरी: विनायक चतुर्थी पर चमकेगी इन 6 राशियों की किस्मत, जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल

Aaj ka Rashifal 21 February 2026
Aaj ka Rashifal 21 February 2026: आज 21 फरवरी 2026, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार का दिन है। आज विनायक चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही चंद्रमा का मीन से मेष राशि में गोचर हो रहा है, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानिए आज का राशिफल और जानें आपके जीवन, करियर, धन और प्रेम पर क्या पड़ेगा प्रभाव।
आज मेष राशि के लोगों का दिन शुभ रहेगा. आज जरूरी कार्य को निपटाने में आप सफल होंगे. घर की साफ-सफाई में आज आप व्यस्त रहेंगे. अविवाहितों के लिए शादी का रिश्ता आएगा. खास कार्यों के लिए दिन अच्छा है.
वृषभ राशि के लोगों का दिन शुभ रहेगा. आज जरूरी काम में परिवार का सहयोग मिलेगा. अच्छी खबर आज आपको मिलेगी. रोजगार के मामले में आज आप किसी से सलाह ले सकते हैं. आज किसी से बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हो सकती है.
मिथुन राशि के लोगों के दिन शुभ रहेगा. आज आप आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. पारिवारिक काम को पूरा करने में आप सफल रहेंगे. किस्मत का साथ आपको मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आज आप घूमने जाएंगे.
कर्क राशि के लोगों का दिन सामान्य रहेगा. आज दफ्तर में कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी मिलेगी. गुस्से पर आज कंट्रोल रखें वरना बने हुए काम बिगड़ेगें. आज आप मन की बात कहने में सावधानी रखें.
सिंह राशि के लोगों का दिन सामान्य रहेगा. आज दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार होगा. आज आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. आज आपको सेहत से जुड़ी थोड़ी परेशानी हो सकती है. मित्रों के साथ विवाद हो सकता है.
कन्या राशि के जातकों का दिन सामान्य रहेगा. आज कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी. आज परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा सकते हैं. धन लाभ के योग बन रहे हैं.
तुला राशि के जातकों का दिन सामान्य रहेगा. सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। दफ्तर में आज काम की प्रशंसा होगी. कारोबारी वर्ग को धन लाभ होगा. शाम को दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाएंगे.
वृश्चिक राशि के जातकों का दिन शुभ रहेगा. आज मन में नए-नए विचार आएंगे. छात्रों के लिए दिन बेहतर रहेगा. बचपन के किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे. आज आप किसी से कुछ नया सीखेंगे. मिलकर किए गये कामों में सफलता मिलेगी.
धनु राशि के लोगों का दिन शुभ रहेगा. आज दोस्तों की मदद से आपके काम बनेंगे. रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. दाम्पत्य संबंध मधुर होंगे. कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना करेगा.
मकर राशि के लोगों का दिन सामान्य रहेगा. आज कोई गलतफहमी आपको हो सकती है. कुछ छुपी हुई कुछ बातें आपके सामने आ सकती हैं. शरीर थोड़ा सुस्ती महसूस करेगा.
कुंभ राशि के जातकों का दिन शुभ रहेगा. आज आपको धन लाभ होगा. आपके सभी सोचे हुए कार्य पूरे होंगे. कामकाज के लिहाज से आज का दिन शानदार रहेगा. नए कार्य की शुरूआत अच्छी रहेगी.
मीन राशि के लोगों का दिन शुभ रहेगा. आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी. दूसरे का उत्साह देखकर आज आप उत्साहित होंगे. साहित्य से जुड़े लोगों के लिए आज दिन बढ़िया है. सोसाइटी में आज आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.
