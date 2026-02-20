Mangal Rahu Yuti: ग्रहों की खास चाल बदलेगी किस्मत, मंगल-राहु की युति से इन 3 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और लाभ के नए रास्ते

Mangal Rahu Yuti 2026: साल 2026 में मंगल का कुंभ राशि में गोचर खास मायने रखता है, क्योंकि यहां उनकी युति राहु के साथ बनने जा रही है। इस संयोग से अंगारक योग का निर्माण होगा, जिसे ज्योतिष में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। जहां एक ओर यह योग कुछ राशियों के लिए चुनौतियां ला सकता है, वहीं तीन राशियों के लिए यह समय तरक्की और उपलब्धियों के नए द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है।ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इन भाग्यशाली जातकों को विरोधियों पर विजय, नई नौकरी के अवसर और भूमि-भवन से जुड़ा लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं वे कौन-सी 3 राशियां हैं, जिनके लिए यह ग्रह संयोग सौभाग्य का संकेत दे रहा है।