Tarot Rashifal: वृषभ और कर्क राशि पर रहेगी शनि देव की कृपा…वहीं सिंह राशि को रहना होगा सतर्क, जानिए बाकी का टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 February 2026 : 21 फरवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। कुछ राशियों पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहेगी, तो कुछ को संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत टैरो राशिफल।

3 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Feb 20, 2026

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 February : टैरो राशिफल 21 फरवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 February 2026: 21 फरवरी का दिन ग्रहों की चाल के साथ खास संकेत लेकर आया है। आज वृषभ और कर्क राशि पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रह सकती है, जिससे कार्यों में स्थिरता और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वहीं सिंह राशि के जातकों को निर्णय लेते समय सतर्क रहने की जरूरत है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार आज का दिन कुछ राशियों के लिए अवसरों से भरा रहेगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि निजी भावनाओं को अपने काम पर हावी न होने दें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से पहले एक बार स्थिति को परख लें। दिन के अंत में आत्ममंथन आपको सही दिशा दिखाएगा।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है। पहले लिए गए वित्तीय निर्णय आपके पक्ष में जाएंगे। परिवार से जुड़ी कोई पुरानी उलझन सुलझने की शुरुआत होगी। किसी करीबी का सहयोग आपको सरकारी या कानूनी कामों में राह दिखा सकता है। शनि देव की कृपा से स्थिरता बनी रहेगी।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, यदि लक्ष्य हाथ नहीं आ रहा, तो खुद से पूछें क्या तैयारी पूरी है? आज आत्मविश्लेषण का दिन है। एकाग्रता की कमी छोटी-छोटी बातों में देरी करा सकती है। अपने विचारों को व्यवस्थित करें, तभी प्रगति संभव होगी। ध्यान और योजना बनाने से लाभ मिलेगा।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि परिस्थितियां अचानक आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। जिन मामलों को आपने समय या भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, उनमें भी सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कार्यस्थल पर सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी कही बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। निजी बातें किसी से साझा करने से बचें। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी। संयम और चुप्पी आज आपकी ढाल हैं।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि किसी समस्या का हल न मिलना मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। करीबी व्यक्ति की कोई बात दिल को लग सकती है। सेहत को नजरअंदाज न करें थकान या पुरानी परेशानी उभर सकती है। आज खुद को थोड़ा समय देना जरूरी है।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में आप सफल रहेंगे। परिस्थितियां भले ही चुनौतीपूर्ण हों, लेकिन आप घबराएंगे नहीं। मित्रों के बदलते व्यवहार से कुछ नई सच्चाइयां सामने आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने का सही समय है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम और परिवार के बीच संतुलन आज आपको संतुष्टि देगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति और घर में खुशहाल माहौल मन को सुकून देगा। बच्चों या परिवार के युवा सदस्यों की उपलब्धि गर्व का कारण बन सकती है।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, किसी करीबी का वादा पूरा न होना मन को आहत कर सकता है। हालांकि आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी। धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। कार्यस्थल पर किसी की चालबाजी से बचें और दस्तावेज़ों या निर्णयों में सावधानी रखें।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, सहकर्मियों के बीच बढ़ता विवाद काम में देरी करा सकता है। घर में भी अनावश्यक बहस की स्थिति बन सकती है। आज कम बोलना और ज्यादा सुनना बेहतर रहेगा। संयम से काम लें, तो हालात संभल सकते हैं।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Rashifal 2026)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, निर्णय लेते समय केवल अपनी भावनाओं पर ध्यान देना दूसरों को प्रभावित कर सकता है। परिवार की जरूरतों को समझना जरूरी होगा। संतुलन बनाकर चलेंगे तो रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Rashifal 2026)

आपकी मेहनत रंग लाएगी। मान-सम्मान के साथ नए अवसर भी मिल सकते हैं, खासकर किसी करीबी की सिफारिश या सहयोग से। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है।

