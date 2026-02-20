Tarot Rashifal: वृषभ और कर्क राशि पर रहेगी शनि देव की कृपा…वहीं सिंह राशि को रहना होगा सतर्क, जानिए बाकी का टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 February 2026: 21 फरवरी का दिन ग्रहों की चाल के साथ खास संकेत लेकर आया है। आज वृषभ और कर्क राशि पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रह सकती है, जिससे कार्यों में स्थिरता और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वहीं सिंह राशि के जातकों को निर्णय लेते समय सतर्क रहने की जरूरत है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार आज का दिन कुछ राशियों के लिए अवसरों से भरा रहेगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल।