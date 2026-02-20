Chandra Grahan 2026: 2026 का पहला चंद्र ग्रहण, गर्भवती महिलाएं रखें खास सावधानी, जानें जरूरी सुझाव

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि घर के बड़े-बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह देते हैं। शास्त्रों में ग्रहण काल को संयम, साधना और जप-तप का समय माना गया है।हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है, तब यह स्थिति बनती है। इसका गर्भ में पल रहे शिशु पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए डरने की बजाय सजग रहना अधिक उचित है।