3 मार्च को लग रहा Chandra Grahan का खग्रास 59 मिनट तक रहेगा, जानिए भारत में कितने समय तक दिखाई देगा चंद्र ग्रहण ?

Lunar Eclipse 2026 India|फोटो सोर्स- Freepik
Chandra Grahan 2026 Date: 3 मार्च को खंडग्रास चंद्र ग्रहण (lunar eclipse) लगने जा रहा है, जिसकी कुल अवधि लगभग 59 मिनट बताई जा रही है। यह खगोलीय घटना रात के आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगी और भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगी। ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण को विशेष महत्व दिया जाता है, वहीं खगोल विज्ञान के अनुसार यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति का परिणाम होता है। ऐसे में लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता है कि भारत में यह ग्रहण कब शुरू होगा, कितनी देर तक दिखाई देगा ।
भारत में यह चंद्रग्रहण ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि जब भारत में चंद्रमा उदित होगा, तब तक उस पर ग्रहण लग चुका होगा। यानी ग्रहण की शुरुआत, खग्रास और मध्य का समय भारत में प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकेगा।भारत में ग्रहण का दृश्य केवल चंद्रोदय के बाद ही शुरू माना जाएगा। उस समय तक ग्रहण अपने अंतिम चरण में होगा। इसलिए भारतीय दर्शकों को ग्रहण का समापन चरण ही देखने को मिलेगा।
भारतीय समय के अनुसार ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होकर शाम 6:47 बजे समाप्त होगा। लेकिन दिल्ली में चंद्रोदय लगभग शाम 6 बजकर 22 मिनट पर होगा। इसका मतलब है कि दिल्ली में ग्रहण केवल 6:22 बजे से 6:47 बजे तक ही दिखाई देगा यानी लगभग 25 मिनट।देश के अन्य शहरों में चंद्रोदय का समय अलग-अलग होने के कारण ग्रहण दिखने की अवधि भी भिन्न होगी। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में चंद्रमा जल्दी निकलता है, इसलिए वहां लोगों को लगभग 40 से 59 मिनट तक चंद्र ग्रहण साफ दिखाई दे सकता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग