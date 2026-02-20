20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

3 मार्च को लग रहा Chandra Grahan का खग्रास 59 मिनट तक रहेगा, जानिए भारत में कितने समय तक दिखाई देगा चंद्र ग्रहण ?

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 को साल का एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाक्रम देखने को मिलेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। इस दिन चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पूरी तरह पड़ेगी और खग्रास की स्थिति लगभग 59 मिनट तक रहेगी। हालांकि, भारत में इसे पूरे समय नहीं देखा जा सकेगा। आइए विस्तार से जानते हैं ग्रहण का समय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 20, 2026

chandra grahan 2026 date, chandra grahan 2026 time,

Lunar Eclipse 2026 India|फोटो सोर्स- Freepik

Chandra Grahan 2026 Date: 3 मार्च को खंडग्रास चंद्र ग्रहण (lunar eclipse) लगने जा रहा है, जिसकी कुल अवधि लगभग 59 मिनट बताई जा रही है। यह खगोलीय घटना रात के आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगी और भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगी। ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण को विशेष महत्व दिया जाता है, वहीं खगोल विज्ञान के अनुसार यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति का परिणाम होता है। ऐसे में लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता है कि भारत में यह ग्रहण कब शुरू होगा, कितनी देर तक दिखाई देगा ।

Lunar Eclipse 2026: चंद्रग्रहण 2026 का समय (भारतीय समयानुसार)

  • ग्रहण प्रारंभ: दोपहर 3 बजकर 20 मिनट
  • खग्रास प्रारंभ: शाम 4 बजकर 34 मिनट
  • ग्रहण का मध्य: शाम 5 बजकर 33 मिनट
  • ग्रहण समाप्त: शाम 6 बजकर 47 मिनट
  • खग्रास अवधि: कुल 59 मिनट

क्या भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण?

भारत में यह चंद्रग्रहण ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि जब भारत में चंद्रमा उदित होगा, तब तक उस पर ग्रहण लग चुका होगा। यानी ग्रहण की शुरुआत, खग्रास और मध्य का समय भारत में प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकेगा।भारत में ग्रहण का दृश्य केवल चंद्रोदय के बाद ही शुरू माना जाएगा। उस समय तक ग्रहण अपने अंतिम चरण में होगा। इसलिए भारतीय दर्शकों को ग्रहण का समापन चरण ही देखने को मिलेगा।

भारत में कितनी देर दिखेगा चंद्रग्रहण?

भारतीय समय के अनुसार ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होकर शाम 6:47 बजे समाप्त होगा। लेकिन दिल्ली में चंद्रोदय लगभग शाम 6 बजकर 22 मिनट पर होगा। इसका मतलब है कि दिल्ली में ग्रहण केवल 6:22 बजे से 6:47 बजे तक ही दिखाई देगा यानी लगभग 25 मिनट।देश के अन्य शहरों में चंद्रोदय का समय अलग-अलग होने के कारण ग्रहण दिखने की अवधि भी भिन्न होगी। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में चंद्रमा जल्दी निकलता है, इसलिए वहां लोगों को लगभग 40 से 59 मिनट तक चंद्र ग्रहण साफ दिखाई दे सकता है।

ये भी पढ़ें

Chandra Grahan 2026 : चंद्र ग्रहण के नियमों के बीच जानें होली खेलने का सही समय
धर्म और अध्यात्म
Chandra Grahan 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 12:48 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / 3 मार्च को लग रहा Chandra Grahan का खग्रास 59 मिनट तक रहेगा, जानिए भारत में कितने समय तक दिखाई देगा चंद्र ग्रहण ?

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

अलवर से खाटू धाम के लिए निकली 17वीं श्री श्याम पदयात्रा, भक्तों में उत्साह

अलवर

Chandra Grahan 2026: 2026 का पहला चंद्र ग्रहण, गर्भवती महिलाएं रखें खास सावधानी, जानें जरूरी सुझाव

what not to do during lunar eclipse, 2026 first lunar eclipse time,Chandra Grahan
धर्म/ज्योतिष

Mangal Rahu yuti 2026: 23 फरवरी को मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश, इन 3 राशियों के लिए टेंशन, जानें कब तक रहेगा असर

Mangal Rahu yuti 2026, Mangal Rahu yuti 2026 rashifal,
राशिफल

जयकारे के साथ किया आईमाता के धर्मरथ बैल का बधावा

धर्म-कर्म

Falgun Purnima 2026 : फाल्गुन पूर्णिमा 2026: 2 या 3 मार्च? जानें स्नान-दान का महामुहूर्त और लक्ष्मी कृपा का रहस्य

Falgun Purnima 2026
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.