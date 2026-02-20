3 मार्च को लग रहा Chandra Grahan का खग्रास 59 मिनट तक रहेगा, जानिए भारत में कितने समय तक दिखाई देगा चंद्र ग्रहण ?

Chandra Grahan 2026 Date: 3 मार्च को खंडग्रास चंद्र ग्रहण (lunar eclipse) लगने जा रहा है, जिसकी कुल अवधि लगभग 59 मिनट बताई जा रही है। यह खगोलीय घटना रात के आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगी और भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगी। ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण को विशेष महत्व दिया जाता है, वहीं खगोल विज्ञान के अनुसार यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति का परिणाम होता है। ऐसे में लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता है कि भारत में यह ग्रहण कब शुरू होगा, कितनी देर तक दिखाई देगा ।