रमजान के पहले जुमे पर अकीदतमंदों की भीड़, मेव बोर्डिंग में अदा हुई नमाज



रोड नंबर दो स्थित मेव बोर्डिंग में दोपहर करीब डेढ़ बजे जुमे की नमाज अदा की गई। मौलाना मौहम्मद अनस ने बताया कि दोपहर 1 बजे अजान दी गई, जिसके बाद तकरीर की गई और फिर खुतबा पढ़ा गया। नमाज के दौरान अमन-चैन, भाईचारे और मुल्क की तरक्की के लिए विशेष दुआएं मांगी गईं। इससे पहले 19 फरवरी को सुबह सहरी के बाद रोजेदारों ने दिनभर रोजा रखा और शाम को इफ्तार कर पहला रोजा खोला।