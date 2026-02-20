रोडवेज बस से 30 लाख का सोना-चांदी चोरी, शादी में जा रहे परिवार का बैग पार

जानकारी के अनुसार, रैणी निवासी पंकज अपनी पत्नी और भाभी के साथ 18 फरवरी को दोपहर 3:15 बजे कोठी नारायणपुर से अलवर आ रहे थे। भीड़ के चलते उन्होंने बड़ा बैग कंडक्टर सीट के नीचे रख दिया। आरोप है कि रास्ते में बस में चढ़ी दो महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाकर बड़े बैग में रखा जेवरों से भरा छोटा बैग निकाल लिया और कालीमोरी क्षेत्र में उतरकर फरार हो गईं।