अलवर में 21 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान फूटीखेल निवासी शिवा (21) के रूप में हुई है, जो ई-रिक्शा चलाकर आजीविका चलाता था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात वह एक महिला के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में शराब पीने के बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान महिला कुछ दूरी पर चली गई, जिसके बाद शिवा ने ई-रिक्शा पर लगे एंगल में चुन्नी बांधकर फंदा लगा लिया।