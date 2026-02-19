अलवर में 31 मार्च तक शत-प्रतिशत घरेलू जल कनेक्शन… प्रशासन ने तेज की काम रफ़्तार 

बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में 75 प्रतिशत घरेलू कनेक्शन हो चुके हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिन योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, उनके लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित कर तेजी से कनेक्शन दिए जाएं। जिन गांवों में जल जीवन मिशन का कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें आगामी सात दिनों में “हर घर जल” सर्टिफिकेशन के तहत सूचीबद्ध कर ग्राम सभाओं में प्रमाणित कराया जाए।