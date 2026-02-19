दिल्ली-जयपुर के बाद नीमराणा पर थी आतंकियों की नजर, पाक हैंडलर के संपर्क में था कंपनी का मजदूर, हथियारों के साथ पंजाब में पकड़ा

थाना अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उद्योग इकाइयों से अपील की गई है कि बाहरी श्रमिकों का पूरा रिकॉर्ड रखें और समय-समय पर सत्यापन कराते रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीरता और बढ़ गई है। प्रशासन का कहना है कि समय रहते मिली सूचना और त्वरित कार्रवाई से संभावित बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हैं और क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है।