19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

दिल्ली-जयपुर के बाद नीमराणा पर थी आतंकियों की नजर, पाक हैंडलर के संपर्क में था कंपनी का मजदूर, हथियारों के साथ पंजाब में पकड़ा

Pakistani Handler Contact With Neemrana Worker: दिल्ली और जयपुर के बाद अब राजस्थान के नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र पर भी आतंकियों की नजर होने का बड़ा इनपुट सामने आया है। एक कंपनी में कार्यरत मजदूर के पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

Feb 19, 2026

Neemrana News

फोटो: AI

Industrial Area Security Alert: औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक के दौरान एक बड़े सुरक्षा इनपुट ने प्रशासन और उद्योग जगत में हलचल मचा दी। बुधवार को जिले के बहरोड़ में आयोजित बैठक में नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने खुलासा किया कि नीमराणा की एक कंपनी में कार्यरत एक मजदूर के पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में होने की सूचना जांच एजेंसियों को मिली थी।

बैठक जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें उद्योगपति, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हाल ही में खैरथल जिले के भिवाड़ी में हुए घटनाक्रम के बाद औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही थी।

दिल्ली-जयपुर के बाद नीमराणा पर थी नजर

थाना अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संदिग्ध युवक दिल्ली और जयपुर क्षेत्र में सक्रिय रहने के बाद नीमराणा को संभावित ठिकाना बनाने की फिराक में था। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि औद्योगिक हब होने के कारण नीमराणा को रणनीतिक रूप से चुना गया था।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हो गईं। संयुक्त कार्रवाई के तहत 10 फरवरी को आरोपी को पंजाब में दबोच लिया गया। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में किसी औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाने की साजिश की आशंका जताई जा रही है।

उद्योग क्षेत्र में बढ़ी चौकसी

हालांकि अब तक किसी स्थानीय इकाई को प्रत्यक्ष नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस इनपुट को बेहद गंभीर माना जा रहा है। बैठक में जिला कलक्टर ने सभी उद्योगपतियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। फैक्टरियों में प्रवेश व निकास के लिए मजबूत पहचान प्रणाली लागू की जाए। सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच और रखरखाव सुनिश्चित हो। सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए। पुलिस प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने का भी आश्वासन दिया।

संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत सूचना

थाना अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उद्योग इकाइयों से अपील की गई है कि बाहरी श्रमिकों का पूरा रिकॉर्ड रखें और समय-समय पर सत्यापन कराते रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीरता और बढ़ गई है। प्रशासन का कहना है कि समय रहते मिली सूचना और त्वरित कार्रवाई से संभावित बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हैं और क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Covid Vaccine : ‘कोविड़ की एक वैक्सीन के बाद बढ़े हृदयाघात के केस, भ्रम दूर किया जाए’, सवाल पर सदन में हंगामा
जयपुर
Covid vaccine increased Heart attack cases confusion should be cleared question Rajasthan Assembly Uproar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 09:50 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दिल्ली-जयपुर के बाद नीमराणा पर थी आतंकियों की नजर, पाक हैंडलर के संपर्क में था कंपनी का मजदूर, हथियारों के साथ पंजाब में पकड़ा

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : ₹4.38 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट, विकास पर बड़ा फोकस

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IIM से MBA, Microsoft की Job छोड़ बने IAS; अब सादगी से शादी कर इस IAS कपल ने जीता इंटरनेट का दिल

अलवर

न बैंडबाजा न बारात;  IAS कपल की सादगी ने जीता दिल… कलेक्ट्रेट में रचाई शादी 

अलवर

मिनी सचिवालय में कांग्रेस का धरना: भिवाड़ी अग्निकांड की जांच की मांग, अधिकारी नहीं मिलने पर जताया रोष

अलवर

अलवर में बदला मौसम: हल्की बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता, सरसों की फसल पर संकट के बादल

अलवर

न्यायाधीश की टिप्पणी-बलात्कार ताउम्र पीड़िता के मानसिक पटल पर रहेगा, नरमी नहीं बरत सकते

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.