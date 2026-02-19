IIM से MBA, Microsoft की Job छोड़ बने IAS; अब सादगी से शादी कर इस IAS कपल ने जीता इंटरनेट का दिल

Ias Couple Unique wedding pic
IAS Couple Success Story: आज के दौर में जहाँ शादियां करोड़ों के बजट और शाही तामझाम के लिए जानी जाती हैं, वहीं राजस्थान के अलवर में तैनात SDM माधव भारद्वाज और गुजरात के जामनगर की SDM अदिति वासने ने एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है।
बुधवार को अलवर के मिनी सचिवालय का नजारा बेहद खास था। बिना किसी शोर-शराबे और वीआईपी गेस्ट के, जिला कलेक्टर अर्पिता शुक्ला के सामने दो युवा आईएएस अधिकारियों ने कोर्ट मैरिज की। इस शादी में न तो कोई फिजूलखर्ची थी और न ही भारी दिखावा। केवल परिवार की मौजूदगी में दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनाई और जीवन भर के लिए एक-दूसरे का हाथ थाम लिया।
उत्तराखंड के मसूरी के रहने वाले माधव भारद्वाज के पिता लबासना (LBSNAA) में ही कार्यरत थे। जिस परिसर को दुनिया देखने को तरसती है, माधव वहीं पले-बढ़े। उनकी और अदिति (बरेली, यूपी निवासी) की मुलाकात आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। यहीं दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने तय किया कि वे समाज को 'सादगी' का संदेश देते हुए विवाह बंधन में बंधेंगे।
माधव की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग