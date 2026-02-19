IIM से MBA, Microsoft की Job छोड़ बने IAS; अब सादगी से शादी कर इस IAS कपल ने जीता इंटरनेट का दिल

बुधवार को अलवर के मिनी सचिवालय का नजारा बेहद खास था। बिना किसी शोर-शराबे और वीआईपी गेस्ट के, जिला कलेक्टर अर्पिता शुक्ला के सामने दो युवा आईएएस अधिकारियों ने कोर्ट मैरिज की। इस शादी में न तो कोई फिजूलखर्ची थी और न ही भारी दिखावा। केवल परिवार की मौजूदगी में दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनाई और जीवन भर के लिए एक-दूसरे का हाथ थाम लिया।