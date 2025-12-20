Rahul Bansiwal RJS: पात्रता मिलते ही रचा इतिहास, सिर्फ 21 साल 3 माह की उम्र में जज बने राहुल, न्यूनतम पात्रता 21 वर्ष थी

न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित है। राहुल बंसीवाल, जिनका जन्म 28 सितंबर 2004 को हुआ था, ने इस पात्रता को हासिल करते ही पहले प्रयास में 31वीं रैंक के साथ सफलता प्राप्त की है। परिणाम के दिन यानी 19 दिसंबर 2025 को राहुल की उम्र मात्र 21 साल 3 महीने है। राहुल की इस सफलता ने साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, तो उम्र महज एक आंकड़ा रह जाती है। 21 साल पूरे होते ही वे जज बन गए।