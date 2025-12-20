Rahul Bansiwal RJS: पात्रता मिलते ही रचा इतिहास, सिर्फ 21 साल 3 माह की उम्र में जज बने राहुल, न्यूनतम पात्रता 21 वर्ष थी

Rjs Rahul Bansiwal Photo
Rahul Bansiwal RJS: राजस्थान न्यायिक सेवा यानी आरजेएस परीक्षा.2025 के अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए। इन परिणामों में जहां एक ओर बेटियों का दबदबा रहा, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा नाम उभरकर सामने आया जिसने उम्र की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। यह नाम है राहुल बंसीवाल, जिनका रोल नंबर रोल नंबर 44395 है। राहुल ने महज 21 साल 3 महीने की उम्र में सिविल जज बनकर प्रदेश को चौंका दिया है।
न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित है। राहुल बंसीवाल, जिनका जन्म 28 सितंबर 2004 को हुआ था, ने इस पात्रता को हासिल करते ही पहले प्रयास में 31वीं रैंक के साथ सफलता प्राप्त की है। परिणाम के दिन यानी 19 दिसंबर 2025 को राहुल की उम्र मात्र 21 साल 3 महीने है। राहुल की इस सफलता ने साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, तो उम्र महज एक आंकड़ा रह जाती है। 21 साल पूरे होते ही वे जज बन गए।
राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई फाइनल मेरिट लिस्ट में कुल 44 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत मुख्य परीक्षा में सफल रहे 136 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। हाईकोर्ट ने सभी के प्राप्तांकों की कंपोजिट लिस्ट जारी करने के साथ ही अंतिम चयन सूची जारी की है। टॉपर्स की बात करें तो मधुलिका यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है।
आरजेएस 2025 की यह भर्ती प्रक्रिया काफी व्यवस्थित रही। फरवरी में सिविल जज के 44 रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई। 27 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ। अगस्त में प्री परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। 11-12 अक्टूबर में जोधपुर और जयपुर केंद्रों पर मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित हुई। फिर साक्षातकार के बाद 19 दिसम्बर को अंतिम परिणाम घोषित किए गए हैं।
इस साल के परिणामों में नारी शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। चयनित 44 अभ्यर्थियों में से 28 महिलाएं हैं। गौर करने वाली बात यह है कि टॉप10 की सूची में 9 स्थान महिला अभ्यर्थियों ने ही हासिल किए हैं।
