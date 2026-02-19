Covid Vaccine : ‘कोविड़ की एक वैक्सीन के बाद बढ़े हृदयाघात के केस, भ्रम दूर किया जाए’, सवाल पर सदन में हंगामा

Covid Vaccine : कोविड की एक वैक्सीन के बाद हृदयाघात के केस बढ़ने का भ्रम पैदा होने के बारे में स्पष्टीकरण की मांग पर बुधवार को राजस्थान विधानसभा में हंगामा हो गया। कांग्रेस के घनश्याम मेहर ने कहा कि कोविड की एक वैक्सीन 'कोविशील्ड' से हृदयाघात, बच्चों में हृदयाघात व साइलेंट अटैक के केस बढ़ने का जनता में भ्रम पैदा हो रहा है, इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए रिसर्च होना चाहिए।