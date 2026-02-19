डॉक्टर बोलेंगे… AI तैयार करेगा मरीजों का पर्चा, जयपुर में तैयार हुई नई तकनीक

मरीजों की भारी भीड़ के बीच अक्सर डॉक्टर कागजी कार्रवाई में उलझ जाते हैं। डॉ. यादव के अनुसार, यह तकनीक दस्तावेजीकरण का बोझ कम करेगी, जिससे डॉक्टर मरीज की जांच पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। यह प्लेटफॉर्म न केवल पर्चे तैयार करता है, बल्कि जांच रिपोर्ट का विश्लेषण करने, उपचार के विकल्प सुझाने और वर्चुअल लाइन मैनेजमेंट (क्यू मैनेजमेंट) में भी सक्षम है।