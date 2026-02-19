Rajasthan News: द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती डमी कांड, 10,000 का इनामी आरोपी एमबीबीएस छात्र कोलकाता से अरेस्ट

Second Grade Teacher Exam Fraud: राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) भर्ती परीक्षा-2022 में डमी परीक्षार्थियों के जरिये चयन कराने के संगठित गिरोह में एक और आरोपी एमबीबीएस छात्र को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एसओजी आरोपी को कोलकाता से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। आरोपी ने 2.50 लाख रुपए में सौदा तय कर डमी परीक्षा​र्थी बनकर उदयपुर में विज्ञान विषय की परीक्षा दी थी।