Jaipur: बारिश से SMS अस्पताल पानी-पानी, छत टपकने पर वार्ड से ICU तक में अफरा-तफरी, ऑपरेशन थियेटर करना पड़ा बंद

SMS Hospital Jaipur: जयपुर शहर में बेमौसमी बारिश से एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर से फिर अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आई है। बुधवार को शहर में हुई बेमौसमी बारिश के कारण ऑपरेशन थियेटर के पास बने प्री-ऑपरेटिव वार्ड में पानी भर गया, जिससे वहां भर्ती मरीजों को आनन-फानन में दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। वहीं पॉली ट्रोमा आइसीयू और इमरजेंसी आइसीयू में भी छत से पानी टपकने के कारण मरीजों को कुछ देर के लिए अन्य आइसीयू में शिफ्ट करना पड़ा।