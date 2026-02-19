Jaipur: जेडीए ने 8 साल पहले इस योजना में 18 भूखण्ड दो-दो बार कर दिए आवंटित, सरकार ने विधानसभा में किया स्वीकार

JDA Transport Nagar Scheme Controversy: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की सीकर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड आवंटन को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जेडीए ने योजना के 18 भूखण्डों को दो- दो लोगों या फर्मों को आवंटित कर दिया। हालांकि अब जेडीए गलती को लेकर बैकफुट पर आ गया है और इन मामलों में प्रथम आवंटी को बरकरार रखते हुए दूसरे आंवटी का आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है।