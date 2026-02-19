जयपुर में एयर शो का पहला रिहर्सल आज: सूर्यकिरण के साथ सारंग हेलीकॉप्टर भी करेंगे आसमां में रोमांच, देख लें ट्रैफिक रूट-पाबंदियां

भीड़भाड़ और जाम से बचने के लिए प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शो का आनंद ऊंचाई वाले स्थानों जैसे नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर किला, खोले के हनुमान जी मंदिर या अपनी कॉलोनियों की छतों से लें। यहां से वायुसेना के जेट विमानों द्वारा बिखेरे जाने वाले 'तिरंगे धुएं' का नजारा बेहद स्पष्ट दिखेगा। यह एयर शो न केवल वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि राजस्थान के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का एक बड़ा मंच भी है।