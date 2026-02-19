19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में एयर शो का पहला रिहर्सल आज: सूर्यकिरण के साथ सारंग हेलीकॉप्टर भी करेंगे आसमां में रोमांच, देख लें ट्रैफिक रूट-पाबंदियां

जयपुर के मानसागर झील (जलमहल) पर आज वायुसेना के 9 सूर्यकिरण जेट और 6 सारंग हेलीकॉप्टर रिहर्सल करेंगे। दोपहर 2 से 4 बजे तक होने वाले इस अभ्यास में आसमान में तिरंगे की छटा बिखरेगी। बारिश के कारण बुधवार का अभ्यास टल गया था, अब मुख्य शो 22 फरवरी को होगा।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Feb 19, 2026

Jaipur Air Show Rehearsal Today

Jaipur Air Show Rehearsal Today (Patrika Photo)

Jaipur Air Show: गुलाबी नगरी के आसमान में आज भारतीय वायुसेना की जांबाजी का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। मानसागर (जलमहल) झील के ऊपर भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपनी हैरतअंगेज कलाबाजियों से रोमांचित करने के लिए तैयार हैं।

बुधवार को बारिश के कारण टला रिहर्सल अब गुरुवार और शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा, जबकि मुख्य आयोजन रविवार को होगा।

एयर शो का पूरा शेड्यूल, कब और क्या होगा?

  • मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वायुसेना के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की है। शो के दौरान 9 सूर्यकिरण हॉक एमके-132 जेट विमान और 6 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर अपनी जुगलबंदी दिखाएंगे।
  • पहला रिहर्सल 19 फरवरी (गुरुवार) दोपहर 2:00 - शाम 4:00 बजे जलमहल (मानसागर झील)
  • मुख्य रिहर्सल 20 फरवरी (शुक्रवार) दोपहर 1:00 - शाम 5:00 बजे जलमहल (मानसागर झील)
  • फाइनल एयर शो 22 फरवरी (रविवार) दोपहर 1:00 - शाम 5:00 बजे जलमहल (मानसागर झील)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: कैसे प्राप्त करें एयर शो के पास?

प्रशासन ने दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया है। करीब 50 हजार दर्शकों की क्षमता के अनुसार व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in पर लॉग इन करें। सिटीजन सर्विस (Citizen Apps) में जाकर 'Air Show Jalmahal Registration' विकल्प पर क्लिक करें। जरूरी जानकारी भरकर अपना पास प्राप्त करें। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए इस पास की डिजिटल या हार्ड कॉपी अनिवार्य होगी।

ट्रैफिक एडवाइजरी: इन रास्तों पर जाने से बचें

20 और 22 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक शहर के कई मार्गों पर यातायात में बदलाव किया गया है। रामगढ़ मोड़ से जलमहल होकर आमेर जाने वाली सिटी और मिनी बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। आमेर तिराहा दिल्ली रोड से वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। आमेर कस्बे से आने वाले वाहनों को गांधी चौक से दिल्ली रोड की तरफ भेजा जाएगा। नाहरगढ़ फोर्ट से आने वाले वाहनों को जयगढ़ टी-पॉइंट से आमेर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

रामगढ़ मोड़ से कूकस घाटी तक मुख्य मार्ग पर वाहन खड़ा करना सख्त मना है। पार्किंग की व्यवस्था (Parking Slots) दर्शकों के लिए निम्न स्थानों पर पार्किंग तय की गई है। ग्रामीण पुलिस लाइन (परेड ग्राउंड), जलतरंग के पास खाली मैदान। पाल किनारे, हज हाउस दरगाह, हज हाउस स्कूल और पार्क। यदि पार्किंग भर जाती है, तो खोले के हनुमान जी क्षेत्र में वैकल्पिक पार्किंग उपलब्ध होगी।

सुरक्षा और प्रतिबंध: ड्रोन और पतंगबाजी पर रोक

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव पचार के अनुसार, 20 से 22 फरवरी (सुबह 10 से शाम 6 बजे) तक जलमहल के 5 किलोमीटर के दायरे में 'नो फ्लाई जोन' घोषित किया गया है। एयर शो के दौरान ड्रोन उड़ाना और पतंगबाजी करना सख्त प्रतिबंधित है।

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई और कारावास हो सकता है। चूंकि लड़ाकू विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ेंगे, इसलिए पतंग की डोर एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

बेहतर व्यू के लिए प्रशासन की सलाह

भीड़भाड़ और जाम से बचने के लिए प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शो का आनंद ऊंचाई वाले स्थानों जैसे नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर किला, खोले के हनुमान जी मंदिर या अपनी कॉलोनियों की छतों से लें। यहां से वायुसेना के जेट विमानों द्वारा बिखेरे जाने वाले 'तिरंगे धुएं' का नजारा बेहद स्पष्ट दिखेगा। यह एयर शो न केवल वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि राजस्थान के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का एक बड़ा मंच भी है।

ये भी पढ़ें

बजट के 6 दिन बाद दीया कुमारी की बड़ी घोषणा, फ्री में मिलेगी ये चीज, महिलाओं के लिए दी खुशखबरी
जयपुर
Deputy CM Diya Kumari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 08:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में एयर शो का पहला रिहर्सल आज: सूर्यकिरण के साथ सारंग हेलीकॉप्टर भी करेंगे आसमां में रोमांच, देख लें ट्रैफिक रूट-पाबंदियां

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में ओलावृष्टि: भीलवाड़ा-कोटा समेत कई जिलों में फसल तबाह, अफीम बचाने को किसानों ने किया ‘अनोखा जुगाड़’

Weather News
जयपुर

Yamuna Jal Project : यमुना जल परियोजना का काम कब शुरू होगा? सुरेश सिंह रावत का बड़ा ऐलान

Yamuna Water Project work begin When Rajasthan Minister Suresh Singh Rawat big announcement
जयपुर

Covid Vaccine : ‘कोविड़ की एक वैक्सीन के बाद बढ़े हृदयाघात के केस, भ्रम दूर किया जाए’, सवाल पर सदन में हंगामा

Covid vaccine increased Heart attack cases confusion should be cleared question Rajasthan Assembly Uproar
जयपुर

जयपुर RTO का बड़ा एक्शन: 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन होंगे सीज, आज से 45 दिन का विशेष अभियान शुरू

Jaipur RTO Action
जयपुर

Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो विस्तार पर नया अपडेट, जलमहल और कानोता पर सरकार का आया बड़ा बयान

Jaipur Metro expansion New Update Bhajanlal government big statement on Jalmahal and Kanota
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.