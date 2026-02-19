भर्तृहरि कॉरिडोर को मिली रफ्तार: 25 करोड़ होंगे खर्च, 1 साल में काम होगा पूरा 

अलवर से भर्तृहरि धाम तक श्रद्धालुओं को फिलहाल कुशालगढ़ मार्ग से होकर जाना पड़ता है। तिराहे से लेकर ‘थैंक्यू बोर्ड’ वाया भर्तृहरि तक करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम होगा। इसके साथ ही भर्तृहरि तिराहा स्थित जर्जर पुलिया के पुनर्निर्माण के लिए भी 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अधिक भीड़ के दौरान यहां हादसे की आशंका बनी रहती है।