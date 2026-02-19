सुप्रीम कोर्ट के आदेश हवा में…रैणी, बहरोड़, टहला, झिरी में लगातार अवैध खनन

illegal mining news अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश हर जगह पहुंच चुके है, लेकिन अलवर में अरावली की पहाड़ियों को माफिया लगातार छलनी कर रहे हैं। खान विभाग पर गंभीर आरोप हैं कि कमीशनबाजी के चलते माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। रैणी, बहरोड़, टहला, झिरी से लेकर अन्य एरिया में अवैध खनन नहीं रुक रहा है। खनन अभियंता मनोज शर्मा यही कह रहे हैं कि वह एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अवैध खनन बदस्तूर जारी है। जानकारों का कहना है कि इंजीनियरों का बदलाव नहीं किया गया, तो अरावली को और नुकसान होगा। क्योंकि उनका गठजोड़ माफिया से बना हुआ है।