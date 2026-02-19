अलवर पुलिस की कार्रवाई: 4 लाख से अधिक के अवैध पटाखे जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण एवं बिक्री करते पाए जाने पर आरोपी प्रवीण कुमावत उर्फ गोलू (35) निवासी शिव कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। हाल ही में हुए भिवाड़ी हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद जिले में प्रशासन अवैध पटाखा विक्रेताओं और फैक्ट्रियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चला रहा है।