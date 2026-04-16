अलवर को प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी: केंद्र से मिलेंगे 20 करोड़, टूटी सड़कों और धूल से मिलेगी राहत

शहर में सबसे बड़ी समस्या टूटी सड़कें और उनसे उड़ने वाली धूल है। विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में धूल का गुबार सबसे अधिक रहता है। इसके अलावा:

हनुमान सर्किल से कला कॉलेज पुल: यहाँ दिनभर धूल के गुबार उठते हैं, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को सांस लेना दूभर हो जाता है।

काली मोरी से रेलवे स्टेशन और एरोड्रम रोड: इन व्यस्त इलाकों में सड़क किनारे जमी मिट्टी वाहनों के गुजरते ही हवा में घुल जाती है।

भूगोर तिराहा: यहाँ भी धूल नियंत्रण के लिए विशेष कार्य किए जाएंगे।