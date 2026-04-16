खैरथल: ओवरटेक के चक्कर में लोक परिवहन बस और पिकअप की भीषण भिड़ंत

प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, लोक परिवहन निगम की बस खैरथल से ततारपुर चौराहे की ओर जा रही थी। अगवानी स्टैंड के पास बस चालक ने अपने आगे चल रहे एक बड़े ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान सामने से आ रही पिकअप से बस की सीधी भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि इतनी भीषण टक्कर के बावजूद बस में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें नहीं आईं। केवल एक महिला सवारी को मामूली चोट आई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।