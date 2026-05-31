अलवर रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप-पिकअप जोन, 800 वाहनों के लिए बनेगी हाईटेक पार्किंग

Alwar Smart Railway Station: अलवर रेलवे स्टेशन पर जल्द ही 5 हजार वर्गमीटर जमीन पर हाईटेक पार्किंग बनने जा रही है, जिसमें 800 से अधिक वाहन खड़े हो सकेंगे। इस पार्किंग के लिए जगह चयन होना बाकी है। माना जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के गेट नंबर दो वाली साइड में यह बनाई जा सकती है। इसके अलावा विकल्प मुख्य प्रवेशद्वार पर भी खुला है। उसके सामने भी रेलवे की काफी जमीन खाली है, जिस पर पहले पार्किंग का संचालन होता था।