दिन के साथ-साथ रात का भी बढ़ने लगा तापमान, आगामी दिनों के लिए अलर्ट  

16-17 अप्रैल (आज और कल): आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 16 अप्रैल को धूलभरी आंधी और मेघगर्जन के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 37°C से 39°C के बीच रहने की उम्मीद है।

18-20 अप्रैल: शनिवार से सोमवार के बीच मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। धूप तेज होगी और पारा 40°C के पार जा सकता है।

21-26 अप्रैल: अप्रैल का अंतिम सप्ताह भीषण गर्मी लेकर आएगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी 25°C-29°C रहेगा, जिससे रातें भी काफी गर्म महसूस होंगी।